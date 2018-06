Argentina: Diputados aprueban la ley del aborto

Histórico. Por 131 votos a favor contra 123 que se opusieron y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de despenalización del aborto en Argentina.

El proyecto, impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, busca despenalizar cualquier aborto hasta la semana 14 de gestación y no solo en los actuales supuestos por violación y peligro de salud de la madre, que tienen como origen el código penal vigente, de 1921.

Entre otros aspectos, el proyecto que de ser aprobado por los diputados pasará al Senado, garantiza, una vez transcurridas las 14 semanas de libertad para abortar, interrumpir legalmente el embarazo si es fruto de una violación, si está en riesgo la salud de la mujer y si se diagnostica la "inviabilidad" de vida" extrauterina del feto.

Además, si la persona gestante es menor de 16 años, el aborto se debe realizar con su consentimiento y respetando el interés de la embarazada y su derecho a ser oída.

El texto, que exige que el Estado asegure políticas de educación sexual, vela por la objeción de conciencia del profesional de la salud que deba intervenir en el aborto pero solo si lo ha expresado previamente "de manera individual y por escrito", y no la permite si la mujer requiere "atención médica inmediata".

Imágenes de la vigilia en las puertas del Congreso:

Un tema que divide

A diferencia de otras iniciativas parlamentarias en las que de antemano se intuye su resultado, en este caso las posiciones contrarias dentro del oficialismo y la oposición hicieron que la votación, tenga un resultado imprevisible hasta minutos antes de que termine la sesión del Congreso.

"La interrupción voluntaria del embarazo no se trata de una cuestión moral o ética, es un problema de salud pública, porque muere gente y (los abortos clandestinos) generan gravísimos daños en mujeres jóvenes y sanas", dijo en la sesión la diputada Samanta María Celeste Acerenza, de Propuesta Republicana (PRO), del frente gobernante Cambiemos.

"El aborto no es un derecho humano. El derecho humano es el derecho a la vida, no a eliminarla y destruirla. No hay política más progresista que la de ser generoso con la vida y defenderla", opinó Natalia Villa, también del PRO, partido al que pertenece el jefe de Estado.

