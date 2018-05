Aplausos y críticas a Evo durante acto de posesión en Costa Rica

El presidente boliviano Evo Morales fue uno de los más ovacionados en la transmisión de mando del nuevo presidente electo de Costa Rica, Carlos Alvarado, según el reporte de Repretel, un medio de comunicación de ese país. Sin embargo, decidió adelantar sorpresivamente su salida de ese país, luego de que un tumulto de personas le impidiera ingresar al Teatro Nacional, en otro acto posterior, que formaba parte de la gala de investidura.

Morales lleriogó el lunes por la noche al país centroamericano para la ceremonia de investidura de Alvarado que gobernará para el periodo 2018-2022 en reemplazo de Luis Guillermo Solís./ ABI

#Ahora Presidente @evoespueblo es recibido en medio de aplausos en la toma de posesión del cargo de Presidente de Carlos Alvarado en #CostaRica pic.twitter.com/xI6QofLPFu — MinisteriodeGobierno (@MindeGobierno) 8 de mayo de 2018

Una vez finalizada la ceremonia de cambio de mando, Morales fue trasladado en vehículo desde la plaza de la Democracia hasta las inmediaciones del Teatro. Al llegar al lugar, el gobernante no pudo bajarse del vehículo debido a que gran cantidad de curiosos que aprovecharon la escasa presencia policial. Algunas personas se acercaron al automotor y comenzaron a decirle que se bajara. "No tenga miedo, no está en Venezuela", otro de los asistentes, con una bandera de Nicaragua en su manos, le gritó: "Evo, Bolivia te quiere afuera, dictador", según publica Tierra Plus.