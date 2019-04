Alan García, en su última entrevista: “Creo en la vida después de la muerte"

“Creo en la vida después de la muerte, creo en la historia”. Así se expresaba este martes el expresidente del Perú Alan García, que se ha quitado la vida este miércoles con un disparo en la cabeza cuando iba a ser detenido en el marco de una investigación por corrupción, en su última entrevista a un medio de comunicación.

El expresidente peruano ha fallecido este miércoles en un hospital de Lima mientras era operado del disparo en la cabeza que se dio cuando la policía llegó a su domicilio orden judicial por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht.

“Ser presidente del Perú es un inmenso honor y lo he sido dos veces, si la patria llega a convencerse de que tengo algo de que pagar, pues es la patria, así como la he servido y he hecho cosas por ella, yo no estoy aquí para refunfuñar ni odiar. Confío en la Historia. Yo soy cristiano, creo en la vida después de la muerte, creo en la Historia”, había asegurado el día anterior en una entrevista para el grupo RPP.

Mira acá la última entrevista que cedió García a RPP

Este miércoles, hacia las 06:30 locales (7:30 hora boliviana), la policía acudió a la vivienda de García en el limeño distrito de Miraflores. Los agentes anunciaron al expresidente (1985-1990 y 2006-2011) una orden de detención preliminar por la presunta comisión del delito de lavado de activos en un caso vinculado al escándalo LavaJato/Odebrecht que investiga una fiscalía especializada.

El suicidio sorprendió porque García había defendido su inocencia ante los cargos que le atribuye la fiscalía, así como su disposición a colaborar con las investigaciones.

Antes de emitirse la orden de detención, García había declarado el martes que no se asilaría ni escondería, en tácita alusión al frustrado asilo que pidió a Uruguay en diciembre ante una inminente detención -y que Montevideo rechazó. Tampoco podía salir del país por una orden judicial.

García estaba bajo la lupa de la justicia por supuestos sobornos pagados por Odebrecht para obtener un contrato de construcción para el metro de Lima durante su segundo mandato.

Semanas atrás, el expresidente declaró: "No existe ninguna delación, prueba o depósito que me vincule a ningún hecho delictivo y mucho menos con la empresa Odebrecht".

Por el escándalo de Odebrecht en Perú también están investigados los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), éste último bajo detención preliminar.

