La estrella de cine adulto Stormy Daniels, dijo el miércoles que publicará una autobiografía en la que detalla su presunto romance con el presidente Donald Trump en octubre, poco antes de las elecciones de mitad de término en Estados Unidos.

Daniels, quien dice haber tenido una aventura amorosa con Trump en 2006, cuando Melania, esposa del multimillonario, había dado a luz a su hijo Barron, dijo que le dedicaría la revelación -titulada "La divulgación completa (Full disclosure)"- a su joven hija.

"¿No creyeron realmente que me guardaría algo?", dijo Daniels en el programa de televisión de ABC, The View. "Voy a escribir todo e incluirlo, y la gente puede pensar lo que quiera de mí, pero al menos es la verdad, no es que no hayan estado pensando eso de mí de todos modos", dijo. Daniels dijo que el libro, que saldrá a la venta el 2 de octubre, completará los detalles que fueron recortados de su entrevista con la serie CBS, 60 minutos, a principios de este año.

"Todo el mundo sabe que muchos de los 60 minutos (entrevista) fueron cortados por tiempo", dijo. "Hay cosas que dije en mi entrevista que realmente quería que la gente supiera, que eran muy importantes para mí, y que no pude decir". La actriz dijo que trabajó en el libro durante aproximadamente una década, y que volverá a contar los detalles de su carrera en los clubes de striptease y la industria del cine pornográfico.

También dijo que aunque el libro estará dedicado a su hija, tendrá que esperar "hasta que tenga cierta edad" antes de permitir que la niña lo lea. Trump ha negado públicamente el asunto, aunque su abogado personal, Michael Cohen, se declaró culpable de violaciones en el financiamiento de la campaña relacionados con el dinero que pagó a Daniels a través de una compañía ficticia.

El libro saldrá en poco más de un mes, antes de los aclamados comicios de mitad de término, y le sigue a una serie de relatos que han revelado detalles condenatorios sobre presunto caos y enfrentamientos dentro de la administración Trump. "Serán unas largas tres semanas hasta que salga el libro para Donald Trump", dijo Michael Avenatti, el abogado de Daniel, quien apareció en el programa con ella.