Actor habla de la pesadilla que vive con el síndrome de Reiter y de su falso positivo de VIH

Después de varios meses en los que estuvo desaparecido de la escena mediática, Nacho Vidal decidió publicar un video en Youtube hablando de su falso positivo de VIH y del síndrome de Reiter que lo mantendrá aquejado de por vida.

El actor que vive solo en el campo, señaló que de un momento a otro comenzó a sufrir una fiebre muy fuerte, a la que no le dio mucha importancia; sin embargo, a pesar de los calmantes y analgésicos que tomaba lo seguía padeciendo.

“De repente me dio una prostatitis con dolores que nadie se imagina, se me hinchó la mano y estaba intocable, entonces decidí hacerme el test del Sida y me dio positivo”, recuerda Nacho Vidal.

Muchas personas podrían quedar devastadas al saber que han contraído Sida; sin embargo, para Vidal, el virus de Reiter es mucho peor. Señala que padece esta enfermedad a causa de las gonorreas y clamidias que ha padecido durante su vida como actor de películas para adultos.

“Es como comparar un Lada que sería el Sida, con un Ferrari que sería el Retier, por la intensidad de dolor”, señala el actor.

Vidal confiesa que estuvo durante dos semanas sufriendo dolores insoportables en rodillas, muñecas, tobillos y espalda, que no le permitían ni si quiera dormir, hasta que un doctor le diagnosticó el virus de Reiter.

“Pedía morir, eso es el Retier”, señala el actor. “Hubo un tiempo que llegaba a arrastrarme por el piso porque no podía caminar. Durante el día llegaba a tomar opiáceos para soportar los dolores y en las noches tomaba morfina para poder dormir”, confesó el actor.

A pesar de los ataques recurrentes que sufre el actor, señala que está saliendo de la crisis poco a poco. “Estoy en un momento en que me quiero reinventar, el síndrome de Reiter estará conmigo el resto de mi vida”, concluye Vidal.

También te puede interesar: