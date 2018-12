Absuelven a famoso youtuber acusado de violar a una menor

Un tribunal español ha absuelto por falta de pruebas al conocido "youtuber" español Daniel José Santomé Lemus, alias Dalas Review, de haber acosado y abusado sexualmente de una adolescente de 13 años.



Dalas Review, que reside en Irlanda, está considerado uno de los más polémicos de la red, con 8,5 millones de seguidores.



En la sentencia, publicada hoy, la Audiencia Provincial de Madrid lo absuelve de un delito de ciberacoso sexual infantil y abuso sexual de menores de 16 años, por los que la Fiscalía pedía cinco años de prisión.



Sin embargo, la resolución judicial no es firme y puede recurrirse en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de díez días.



Dalas Review y la menor comenzaron a hablar por redes sociales en 2015, cuando él tenía 22 años y ella 13. Según la Fiscalía, el "youtuber" le propuso mantener relaciones sexuales y que borrara todas las conversaciones para evitar que sus padres se enterasen.



El tribunal da por seguro que mantuvieron una relación en las redes, que se conocieron personalmente y se vieron a solas en la estación de trenes de Atocha de Madrid el 8 de febrero de 2016.



Pero, precisa la sentencia, "no ha quedado probado" que aquel día el acusado y la menor se besaran, ni que él la tocara ni le propusiera mantener relaciones sexuales, como tampoco que Dalas le propusiera quedar de nuevo tras reunirse en Atocha.



Los jueces cuestionan tanto la declaración testifical de la menor, que es la principal prueba de cargo respecto al delito de abusos sexuales, como la teoría conspiratoria del "youtuber" de que todo es un montaje de un grupo de fanes contra él.



En cuanto al delito de ciberacoso, constatan que existió contacto por un medio tecnológico y que se propuso un encuentro que fue aceptado por la menor.



"Sin embargo, no ha quedado probado que fuera para ejecutar actos de carácter sexual sobre la denunciante", precisan