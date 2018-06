Aborto legal avanza en Argentina y se espera una dura batalla en el Senado

Una explosión de júbilo, llantos y abrazos, en un lado de la plaza, y de sorpresa y tristeza, al otro lado del Congreso.

El primer paso parlamentario hacia la despenalización del aborto en Argentina coronó la vigilia de una multitud de mujeres feministas que fue testigo frente al Congreso de la aprobación en Diputados y espera que el Senado haga historia conviertiéndola en ley, donde tendrá una dura batalla.

La votación fue de 129 diputados a favor, 125 en contra y una abstención, según el recuento del presidente de la Cámara, Emilio Monzó, al cabo de una sesión que se abrió la víspera y se prolongó por casi 24 horas.

Para que la ley sea aprobada en la Cámara Alta, se necesita los votos de la mayoría de los 72 senadores, una cámara tradicionalmente más conservadora que la de diputados.

Durante una maratónica sesión en Diputados, los argumentos a favor y en contra reflejaron las contradicciones de una sociedad que también se dividió en la calle.

En una esquina de la plaza frente al parlamento los partidarios del sí aguardaron arropados en pañuelos verdes, su símbolo de lucha. Separados por una valla policial de varios metros, quienes rechazan la ley con respaldo de la Iglesia Católica, esperaron agitando pañuelos celestes.

Qué dice el proyecto



El proyecto de ley permite el aborto libre y gratuito hasta la semana 14 de gestación.

Luego de ese lapso, solo podrá practicarse en casos de violación, cuando esté en riesgo la salud de la mujer o por inviabilidad de vida extrauterina.



En Argentina el aborto está prohibido y se castiga con cárcel, salvo en casos de violación o riesgo de vida para la mujer. Pese a ello varias ONG estiman que unas cien mujeres mueren por año, de un total de unas 500.000 que se realizan abortos clandestinos. El ministro de Salud de Argentina, Adolfo Rubinstein respaldó la norma que se debatió en el Congreso.



El presidente Mauricio Macri, quien se ha declarado "a favor de la vida" pero impulsó la discusión en el Congreso, aseveró que los parlamentarios “han dado un debate histórico”.



Este es el primer debate parlamentario sobre la despenalización del aborto en la historia de Argentina, país del papa Francisco, donde la iglesia tiene mucha influencia. Siete intentos anteriores habían fracasado.



Hasta ahora, la discusión en el Senado se anticipaba complicada y deslindada de las afiliaciones políticas de los parlamentarios, como ocurrió en Diputados.



Pero unas horas después de la votación, los presidentes de los bloques mayoritarios en el Senado auguraron una aprobación.



“Habrá un efecto imparable. Tengo confianza en que la ley va a salir”, declaró Miguel Ángel Pichetto, del Justicialismo.

Luis Naidenoff, jefe del bloque de Cambiemos, sostuvo de su parte que “el Senado tiene que hacerse cargo de la demanda ciudadana y legislar realidades. El aborto no es una cuestión de fe sino de salud pública”.



Dolor de la iglesia



La Conferencia Episcopal lamentó el resultado en un comunicado: “nos duele como argentinos esta decisión”.



“Tenemos la oportunidad de buscar soluciones nuevas y creativas para que ninguna mujer tenga que acudir a un aborto. La Cámara de Senadores puede ser el lugar donde se elaboren proyectos alternativos que puedan responder a las situaciones conflictivas, reconociendo el valor de toda vida y el valor de la conciencia”, añadió.



Para la socióloga Sol Prieto, la aprobación de los diputados “es un revés para la iglesia. El aborto se despenalizó en Irlanda, y ahora es el turno de Argentina. No me extrañaría que la iglesia se centre más en temas de reducción de la pobreza y menos en temas que tienen que ver con la moral”.



Afuera del recinto parlamentario vigilias de miles de personas a favor y en contra siguieron en espacios separados el debate durante una noche gélida.



“Creo que es muy bueno que se legisle sobre los problemas de las mujeres. Es un logro del grupo femenino, porque las mujeres cuando ingresan al Parlamento defienden los derechos de las mujeres”, celebró Inés Rivas, de 62 años.



“Los argentinos somos creyentes y lo seguiremos siendo. Con esta ley, del mismo modo que las católicas abortaban, ahora van a poder hacerlo con seguridad”, dijo Micaela González, una estudiante universitaria de 21 años.



Del otro lado de la plaza del Congreso, los manifestantes que se oponen a la legalización del aborto recibieron como un balde de agua fría el voto de los diputados y en pocos minutos se dispersaron del lugar.



Debate en la región



En América Latina, el aborto sin restricciones es legal en Uruguay y Cuba. También está permitido en Ciudad de México.



En casi todos los demás países, incluyendo Bolivia, solo puede practicarse en caso de riesgo de vida para la mujer, cuando hay inviabilidad del feto o si el embarazo es producto de una violación.



En El Salvador, Honduras y Nicaragua está prohibido por completo. En la mayoría de los países desarrollados, el aborto es legal y se considera que se trata de una medida de salud pública.

Cristina Fernández anuncia que su bloque votará a favor en el senado

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y los senadores de su bloque anunciaron que votarán a favor de la legalización del aborto cuando el proyecto llegue al Senado.

Impulsora de leyes progresistas como el matrimonio igualitario y la identidad de género durante su mandato (2007-2015), Fernández se resistió en cambio a impulsar un proyecto de despenalización del aborto, tema hasta ahora tabú para los políticos en un país de fuerte influencia católica.

"El bloque de senadoras y senadores del FPV-PJ informa que, en su totalidad, votará a favor de la media sanción de Diputados, atendiendo una demanda de la sociedad que se ha expresado masivamente a través de los Colectivos de Mujeres", indicó un tuit oficial del bloque kirchnerista que replicó la expresidenta en su perfil de Facebook. El bloque está integrado por un senador y ocho senadoras, entre ellas Fernández.

Pero el debate en el Senado será duro donde pesarán otras variables políticas.