A un año de su recuperación, Mosul sigue devastada

Anais, de 12 años, recibe actualmente tratamiento en el centro de atención posoperatoria de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Mosul. Durante el conflicto, recibió el impacto de esquirlas en su columna vertebral y ya no puede caminar. "Estábamos sentados afuera y de la nada, un proyectil de mortero cayó en el medio de la calle", explica Anais. "Hubo personas que murieron y otras que resultaron heridas. Me escondí detrás de algo que parecía una mesa. Me arrastré por la calle hasta que llegó la ambulancia”. "Después de mi lesión, estaba realmente frustrado y aburrido, especialmente al principio, cuando veía jugar a mis amigos. Pero luego aprendí a no sentirme frustrado” ©Sacha Myers/MSF