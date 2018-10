Venecia se inunda: mira fotos de la célebre ciudad italiana bajo el agua

A view of flooded Saint Mark Square during a period of seasonal high water in Venice - REFILE - CORRECTING GRAMMAR A view of flooded Saint Mark Square during a period of seasonal high water in Venice, Italy October 29, 2018. REUTERS/Manuel Silvestri

People stand in a flooded street of Venice, Italy, backdropped by St. Marks Basilica bell tower, Monday, Oct. 29, 2018, as, according to city officials, 70 percent of the lagoon city has been flooded by waters rising 149 centimeters (more than 58 1/2 inches) above sea level. Venice frequently floods when high winds push in water from the lagoon, but Monday

Seis regiones de Italia se encuentran en alerta roja por tormentas - EPA1777. VENECIA (ITALIA), 29/10/2018.- Una turista pasea por una inundada plaza de San Marcos en Venecia, Italia, hoy, 29 de octubre de 2018. Seis regiones italianas est�n en alerta roja por el fuerte temporal y las intensas lluvias que est�n azotando el pa�s en las �ltimas horas y que han provocado el cierre de escuelas, varias carreteras y algunas conexiones ferroviarias. EFE/Andrea Merola

Seis regiones de Italia se encuentran en alerta roja por tormentas - EPA1777. VENECIA (ITALIA), 29/10/2018.- Un tendero achica agua de su tienda en Venecia, Italia, hoy, 29 de octubre de 2018. Seis regiones italianas est�n en alerta roja por el fuerte temporal y las intensas lluvias que est�n azotando el pa�s en las �ltimas horas y que han provocado el cierre de escuelas, varias carreteras y algunas conexiones ferroviarias. EFE/Andrea Merola

