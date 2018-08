Alberto Acosta, miembro del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza

(Audiencia Tipnis) Nos bloquearon a la entrada y luego nos impidieron retirarnos, no pudimos retirarnos, ese es un punto real y cierto. Entonces, qué ocultan, por qué no hay cómo entrar a conocer la realidad del Polígono 7, me gustaría tener alguna información y voy a solicitar al ministro