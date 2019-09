Vitalidad que late

Los números no son alentadores, sin embargo, el secreto está en anticiparse a las dolencias.

Cada 29 de septiembre, las instancias públicas abocadas a la salud dan a conocer cifras y lanzan campañas de prevención de enfermedades cardiacas, aprovechando el Día Mundial del Corazón, fecha instituida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según datos de este año del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz (Sedes), de 100 cruceños, 22 tienen problemas de hipertensión, siendo esta una de las causas de las patologías cardiacas, junto con la diabetes y la obesidad.

Esta trilogía nefasta refleja no solo aspectos hereditarios, sino también hábitos relacionados con la alimentación, el sedentarismo, el consumo de tabaco y también el de alcohol, a los que se suma el intenso estrés.

El cardiólogo Vicente Gutiérrez, formado en San Pablo (Brasil) y con más de 40 años de experiencia, explica que uno de los grandes inconvenientes tiene que ver con la falta de cultura preventiva en cuestiones de salud.

“Hasta los 12 años de edad, los padres están pendientes de los controles de sus hijos, pero hasta los 40 hay un abandono total, que es cuando generalmente aparecen los problemas cardiovasculares, ya que en esa etapa se pierde flexibilidad muscular y arterial”, explica.

Gutiérrez dice que las muertes súbitas se dan por la desatención, “la gente no sabe en qué condiciones está su metabolismo, ni la cantidad de colesterol y grasa que circulan por las arterias, porque el infarto es un asunto de arterias, no del músculo cardíaco”, asegura. Él sugiere hacerse mediciones de azúcar y de hipertensión al menos una vez al año.

El corazón avisa

Sobre los últimos y súbitos decesos de jóvenes por falla cardiaca, Gutiérrez dice que el corazón siempre anuncia que tiene problemas.

“La gente debe saber que el corazón duele, si fueran al médico ante el menor síntoma, podrían evitar la muerte repentina.

Es mentira que el corazón no duele, hay que desmitificar esa creencia. Las arterias que nutren el corazón van acumulando calcificaciones que en algún momento comienzan a dar síntomas, como apretón de pecho, que significa falta de oxígeno, y que a su vez se da por la falta de sangre”, describe.

La buena noticia es que la dejadez, aunque con lentitud, va perdiendo terreno. Gutiérrez reconoce que desde hace una década llegan más pacientes jóvenes para prevenir. Si bien la mayoría es del grupo de la tercera edad, incluso hay chicos de 20 que visitan al cardiólogo.

“Se han hecho más responsables, aunque también hay los que se someten a controles como parte del trámite para sus préstamos bancarios.

Está la gente que quiere verse y sentirse saludable, la que hace deporte; en general, las personas están tomando más conciencia. La pirámide poblacional ha ido bajando su edad, tenemos gente de 40 y 45 años, de 35, y muy poca de 18 y 20 años, que acuden más debido a antecedentes familiares de muerte súbita o porque son hipertensos, incluso me llega gente con problemas debido al alto consumo de sal, es que el exceso de la sal afecta a personas enfermas, pero también a las sanas”, dice.

Su otra recomendación es tener un médico de confianza, aunque sea general, que controle los niveles de azúcar y de presión y que, de acuerdo a los resultados, derive al especialista que corresponda.

La diabetes, hipertensión, el ácido úrico y la arterioesclerosis, con sus componentes que son los triglicéridos y el colesterol, están entre los principales detonantes de patologías de corazón, del mismo modo que el chagas.

Por su experiencia, Gutiérrez cree que la gente elude ir al médico por diversas razones: “Por un lado está el miedo de cada persona a tener un problema, la gente evita enterarse de su dolencia; el otro punto es que los médicos meten mucho miedo y hacen grande algo chico, no se dan cuenta de que eso perjudica la tranquilidad del paciente”, reconoce y enfatiza en que, lo que sí debe considerar la población, es que así como se hace mantenimiento a las máquinas y a los vehículos, al look personal, también hay que controlar la parte interna, los triglicéridos, el colesterol, el azúcar, etc.