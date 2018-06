¿Viste This is America?, Glover, el Donald más buscado del momento

Una búsqueda en internet basta para confirmar que Donald Glover, cantante en el video del momento y actor de Han Solo: A Star Wars Story, es de hecho el Donald más buscado del momento, por delante del presidente de EEUU.

Consultado al respecto durante una entrevista, este hombre que rapea bajo el nombre de Childish Gambino pensaba que como mucho estaría en el tercer escalón del podio de los Donald, detrás de Trump y del famoso pato.

“Wow, lo logré”, reacciona él entre risas. Con un Globo de Oro en 2017 por su papel en la serie Atlanta que él creó, coescribió y coprodujo, y un Grammy en enero por su tema Redbone, Donald Glover está en la cima de la popularidad con su video This is America, lanzado el 5 de mayo.



En 25 días hasta la fecha de cierre de esta edición, el controversial video acumula 211 millones de vistas en Youtube. Comentado incesantemente en las redes sociales, el videoclip es una pequeña película de tono muy político que denuncia la violencia de las armas, el racismo y los abusos policiales. Pero para protegerse en lo posible de la fiebre que rodea This is America, Glover cuenta que prefiere no conectarse por un tiempo.

Para este actor, productor, rapero, cantante, comediante y guionista de 34 años, una carrera en el mundo del espectáculo es “como surfear”: “Tomas la ola y dejas que te lleve”.

Sobre todo, no miras hacia atrás, disfruta el momento, dice. “En el momento en que dices: ‘Realmente lo estoy consiguiendo’, empiezas a equivocarte”.

Apretada agenda



Originalmente escritor y guionista, el que hizo sus pininos en la serie 30 Rock es un hombre tranquilo y cerebral. Dos cualidades esenciales para gestionar el momento caótico por el que está pasando, haciendo malabares con una gira para promocionar Solo.



En la nueva precuela de La guerra de las galaxias, Donald Glover encarna al jugador y contrabandista Lando Calrissian, un personaje ya adorado por el público.



Para él, el guión resultó muy atractivo porque daba importancia a personajes menos visibles, más comunes que los grandes héroes. “Me encanta porque es un reflejo honesto de que, para que puedas tener esta linda fiesta de lujo , alguien está trabajando como esclavo en otro lado”, dijo.



“Hay un mundo al que tratamos de acceder pero, por el momento, estamos en la parte inferior”, continuó, considerando que el tema del filme tenía similitudes con Atlanta, que se encuentra en su segunda temporada.



Para Glover, cuya creatividad y estilo narrativo lo convierten en una voz única en Estados Unidos, el aspecto más interesante de la historia original de Han Solo es la renuncia a sus valores para abrirse un camino hasta la cima.



“Se convierte en un ‘tú o ellos’ a partir de cierto punto”, explica.



La ola que surfea parece incluir más cosas para Glover, que actualmente prepara su cuarto álbum, que ha anunciado como el último, y una gran gira de otoño en Estados Unidos. Ya tiene compromisos en agenda para 2019, en particular con Simba, el personaje central del Rey León, al que prestará su voz para la nueva versión del clásico de Disney.