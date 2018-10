¿Vas al concierto?, esto es lo que tenés que saber de la vida y carrera de Bad Bunny

Lleva cuatro años sobre los escenarios y ya es un boom, a pesar de las críticas a sus canciones, a su estilo de vida y hasta sus looks, Bad Bunny ha conseguido en poco tiempo el sueño de muchos que se quedan en medio camino: éxito, reconocimiento y fama, muuucha fama.

Hoy Benito Antonio Martínez Ocasio (su nombre verdadero) es sin duda uno de los artistas más importantes en el panorama de la música urbana. Claro está que todo lo que el artista toca se convierte en oro, es por ello que grandes artistas como Cardi B, Ozuna, J Balvin, Karol G o Becky G, ya han decidido sacar colaboraciones con el cantante de Puerto Rico. Will Smith y Marc Anthony han sido los últimos en juntarse con el artista para sacar Está rico, tema que ya ocupa el segundo lugar en tendencias de YouTube con un total de 14.793.437 visualizaciones.

Sus inicios

Cuando Bad Bunny tenía cinco años le regalaron un disco de Vico C, obsequio que hasta el día de hoy describe como el mejor de su vida, pues lo acercó a la música urbana.

Su madre es católica y lo llevaba de niño a misa. Como desde entonces le gustaba cantar, lo invitaron a ser parte del coro infantil de la iglesia. Sin embargo, a los 13 años se retiró porque ya había comenzado a seguir su pasión por el reguetón.

Ascenso a la fama

Lo cierto es que ni el mismo Bad Bunny podría haberse imaginado hace un par de años llegar hasta aquí. Pues así de asombrado se mostraba el cantante en una entrevista con UrbanoVideosTV, donde se abrió y contó sus humildes orígenes en el mundillo. Es en esa misma entrevista donde Bad Bunny hace declaraciones como: “En el 2016, estaba trabajando en un supermercado y este año estuve en los Latin Grammy”, comentario que surgió a raíz de una fotografía que se hizo viral donde aparece junto a una excompañera de trabajo.

Las polémicas

No es ni será el último artista que esté envuelto en escándalos. Bad Bunny da mucha tela que cortar, pero este año se ha llevado la flor.

Con unos términos que rozan lo obsceno, el rapero la armó en Twitter con sus ideas sobre cómo prevenir el embarazo no deseado: “Usa condones o vente afuera. Con tanto porno que ven, ¿cuándo han visto que en el porno se la echen adentro? Siempre es en la cara, en la cara ca... No es hora de tener hijos”.

A fines de septiembre el cantante fue criticado por tener las uñas de las manos pintadas. Esta acción tiene a sus seguidores divididos: los que aprueban y los que detestan que las lleve así.

La última polémica nace a raíz de la carta de una maestra de Puerto Rico que lo culpa por crear una “generación de imbéciles”. Bad Bunny no tardó en responderle: “¿Sabe en qué no estoy de acuerdo contigo? En que me quiera echar la culpa de la posible ineptitud suya (solo supongo), de la ineptitud del gobierno y del pésimo sistema educativo de mi país”.

Detalles

Se viene el show

Lugar

El concierto de Bad Bunny será este 1 de noviembre en el estadio de Real Santa Cruz.

Costo de entradas

Bs 800 (supervip), 500 (vip), 350 (cancha), 250 (preferencia), 200 (general), 150 (curva). Los puntos de venta están en Ventura Mall e Hipermaxi (tercer anillo y av. Cristo Redentor).

Regreso

El cantante ya visitó Santa Cruz este año. Estuvo amenizando en algunos garajes carnavaleros. Su visita estaba prevista para el 23 de junio, pero por problemas con su agenda, él mismo se reprogramó para este jueves 1