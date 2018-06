La vocalista y directora del grupo Poker mandó a la cadena HTV el videoclip y las especificaciones técnicas de su más reciente sencillo, Toca que toca, y a los 30 días de enviarlo recibió la respuesta de que fue aceptado en el ranking de música latina. "En un mes y medio aproximadamente mi trabajo será visto en todo el mundo", dice Vanessa Áñez, que grabó este tema junto a Alfredo Matheus Díez, un reconocido compositor y productor venezolano que ha trabajado con artistas de la talla de Marc Anthony y otros.

La canción ya está en todas las plataformas digitales, Spotify, Dezzer, iTunes, y el videoclip en el canal de YouTube de Vanessa.

"Toca que toca es mi secreto mejor guardado. Es la canción en la que invertí más tiempo y dinero; la grabé en Miami , fue producida y compuesta por el múltiple ganador de Latin Grammy, Alfredo Matheus Díez, y el videoclip se grabó en Santa Cruz con el director de todos mis videos, Róger Rivero. Con este tema quiero dejar bien parado a mi país. Era el momento de dar este paso internacional en mi carrera, ya que fue un gran desafío para mí apostar por lo urbano, rapear, bailar y ser sensual al mismo tiempo", cuenta la artista.

Es la segunda vez que una de sus canciones entra en el ranking de HTV, su primera vez fue con Ubalele. "Es el quinto video que mando y el segundo que me aceptan. No me avergüenzo de decirlo porque no soy una cantante que ha ganado las cosas con trabajo. Ubalele fue el primero que me aceptaron, y gracias a el apoyo de los bolivianos en redes sociales, pudimos lograr el puesto uno en el Hot Ranking, superando en ese momento a Daddy Yankee", recuerda Vanessa.