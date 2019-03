Unas 200.000 personas padecen de glaucoma en el país pero muchas no lo saben

La señora Dolores Flores Paniagua, de 66 años, es una de las más de 200.000 personas que padece el mal de glaucoma en Bolivia. Lo positivo para ella es que se lo detectaron en 2010 y desde esa fecha está en tratamiento. En cambio, muchas personas ignoran que tienen la dolencia por falta de un diagnóstico médico temprano y corren el riesgo de ir perdiendo gradualmente la visión y quedar ciegas.

Dolores Flores será intervenida quirúrgicamente hoy por el oftalmólogo Manuel José Justiniano, en la clínica de ojos Norte, quien le practicará dos cirugías: una para corregirle el problema del glaucoma y otra para extraer cataratas de los ojos.

“No veo bien desde hace algunos años. Espero que la operación salga bien”, manifestó la sexagenaria al salir ayer del consultorio de Justiniano.

En esta clínica, este sábado 23 de marzo, de 8:00 a 12:30, se realizará una campaña de atención gratuita para la detección precoz del glaucoma en pacientes sospechosos o familiares de víctimas de este mal, que al principio no manifiesta molestias, pero que su descubrimiento tardío puede llevar a la ceguera de forma irreversible.

“El glaucoma es la principal causa de ceguera en Bolivia. Hay una estadística bien clara, más de 200.000 personas padecen de glaucoma en Bolivia, y el 70% de ellas no saben que están enfermas. Eso indica que todavía no se está haciendo un diagnóstico temprano en los pacientes. La enfermedad es conocida como la ladrona silenciosa de la visión, aunque algunos pacientes presentan síntomas como dolores de cabeza, visión borrosa, enrojecimiento de los ojos, los que se llama glaucoma de ángulo estrecho o cerrado. En las etapas finales, el paciente se va chocando con las cosas, no ve los objetos que vienen de costado y de un día a otro puede despertarse sin la visión central y esa ceguera es irreversible”, expresó Manuel José Justiniano, que es presidente de la Sociedad Bolivia de Glaucoma en Santa Cruz.

Qué es el glaucoma

Es una enfermedad del nervio óptico que sufre una progresiva atrofia causada por el aumento de la presión intraocular. Esta presión va debilitando y aplanando las capas de fibras del nervio (como si a un cable grueso se le vayan soltando los filamentos) de forma progresiva.

La enfermedad va quitando la visión de afuera hacia dentro y los pacientes no se dan cuenta de que está bajando su visión porque pueden seguir leyendo, mirando la computadora, el celular, etc., sin percatarse de la alteración de la visión periférica.

Factores de riesgo

La edad. A partir de los 40 años en adelante; pacientes con historia familiar de glaucoma; presión ocular elevada; pacientes diabéticos, con miopía, con enfermedades reumáticas; uso de esteroides; hipertensión arterial; haber tenido accidentes o cirugías en los ojos; pacientes que usan corticoides; pacientes que practican algunos deportes, que podrían sufrir golpes en el ojo o alrededor del mismo.

El tratamiento

Lo primero es obtener un diagnóstico acertado mediante la medición de la presión ocular. En Santa Cruz solo hay dos médicos especialistas en glaucoma, pero, a decir de Justiniano, los oftalmólogos generales tienen los conocimientos y las herramientas necesarias para averiguar los signos precoces de la enfermedad.

Servicio básico en hospitales

El sistema público de salud no brinda un servicio especializado en oftalmología. Marcelo Ríos, director del Sedes, indicó que solo en los hospitales de tercer nivel, como el Japonés y el San Juan de Dios, hay atención básica para tratar infecciones, realizar optometrías, la medición de la presión ocular y en algunos casos detectar el glaucoma con equipos obsoletos.

La autoridad admitió que falta tecnología de última generación para equipar los hospitales en este campo. Lamentó que hasta ahora la Aduana Nacional no libere un equipo de oftalmología donado hace unos años por un médico de España para mejorar la atención oftalmológica en el hospital San Juan de Dios.

PERSONAS CIEGAS VUELVEN A VER CON TRATAMIENTO

Gracias a un pionero trasplante de tejidos una nueva investigación en Escocia, a ocho pacientes con una afección común que destruye la visión se les ha reparado el área afectada, y dos pudieron leer nuevamente después de tener una degeneración macular grave.

El tratamiento revolucionario puede conducir a una cura para la ceguera causada por el daño a la córnea, la superficie protectora del ojo. A menudo se nubla en las personas mayores debido a una lesión o infección.

“Los hallazgos de este pequeño estudio son muy prometedores y muestran el potencial de una cirugía ocular con células madre seguras, así como mejoras en la reparación ocular”, dijo el líder del estudio Baljean Dhillon, profesor de oftalmología clínica en el Centro de Ciencias Clínicas del Cerebro de la Universidad de Edimburgo. Las células provienen de donantes de órganos./nation.com.mx