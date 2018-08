Unas 10 universidades americanas ofertan sus carreras y opciones de beca

Este lunes se abrirán las puertas de la IV Feria Anual de Universidades Americanas en el Centro Cultural Boliviano Americano (CBA). Habrá a disposición un abanico de opciones financieras para conseguir estudiar en el país del norte. La feria durará de 17:00 a 21:00, acudir no tiene costo alguno, basta con inscribirse en www.educationusafair.org/santa-cruz para estar registrado.

Según Cecilia Durán, del departamento de Education USA, mucha gente anhela estar en un programa de pregrado o posgrado en Estados Unidos, pero descarta la idea creyendo que el costo sería demasiado elevado. “En la feria participan 10 universidades, representantes de institutos o centros de certificación de inglés. Hay muchas ofertas de universidades y college en EEUU con opciones de becas, hay college (universidades que ofertan carreras de dos a tres años) que van desde $us 700 el mes e incluso se puede conseguir de $us 250, como si estuvieras estudiando como local. También hay universidades top, como Harvard, que cuestan $us 50.000 el año”.

Las historias

Ricardo Blanco (25) salió de su casa a los 19 años y se independizó. Hace poco llegó de EEUU gracias al programa Winter Institute (Instituto de Invierno), que propicia un intercambio cultural y educativo en los EEUU financiado por el Departamento de Estado de ese país. El programa es para jóvenes sobresalientes, de familias con recursos económicos limitados y líderes de su comunidad. “Existe un paradigma erróneo sobre conseguir estudiar en EEUU, solo hace falta convicción y lanzarse, no importa si tenés $us 100 en el bolsillo. Cuando yo me postulé no estaba en condiciones económicas, incluso me presté dinero para enviar mis papeles a la embajada en La Paz”, cuenta Ricardo, que al año quiere optar por una maestría en Oklahoma.

“Viajar a EEUU becada cambió significativamente mi perspectiva de la vida, descubrí con más claridad quién soy y quién quiero llegar a ser. A los que quieran estudiar en el extranjero les digo que nada es imposible. Involúcrense en actividades que enriquezcan su currículo”, dice a su vez Gabriela Rocha (23), que en primaria estudió en el colegio fiscal Mariano Saucedo Sevilla y en la secundaria estudió en el instituto Ensec, de donde salió técnico medio en secretariado ejecutivo y ahora estudia Ingeniería Financiera en la Gabriel.

Francesca Garafulic retornó hace poco de un campamento de ciencia en EEUU, está en la promoción del colegio Alemán. Si bien aún no ha concursado para una beca universitaria, el haber postulado y ganado un espacio en este campamento le da más chances de abrirse puertas en el país del norte para entrar a una universidad. “Las oportunidades están ahí, hay que saber buscar e informarse”.

Es bueno saber

El proceso de admisión a la universidad es lo primero que corre a los jóvenes y a sus padres. A decir de Durán, no es complicado, lo que pasa es que las exigencias educativas son diferentes, “en EEUU para ingresar a cualquier universidad hay que saber escribir ensayos, cosa que en nuestro medio no se inculca mucho. Es ahí donde Education USA asesora en todo el proceso. Es largo porque hay exámenes estandarizados, además hay que preparar tu currículo, tu perfil, incluso les enseñamos cómo deben ser redactadas sus cartas de recomendación”.

Los exámenes que se toman son como los de suficiencia académica (PSA), pero a nivel americano. El primero es para saber el nivel de inglés, se llama Toefl, dura tres horas y media y cuesta $us 180.

El segundo examen depende si se aplica para pregrado o posgrado. El de pregrado tiene que ver con todas las materias que se llevan en el colegio, pero en inglés. Y el de posgrado se toma a nivel máster.

En cuanto al proceso de solicitud de Visa, se le da un acompañamiento y asesoría al postulante.

A los interesados en asistir a la feria este lunes, se les recomienda acudir a las presesiones de mañana o del sábado, de 9:00 a 10:30, de 10:30 a 12:00, de 15:00 a 16:30 y de 16:30 a 18.00

En esas tres sesiones se orienta sobre cómo aprovechar mejor la feria. También pueden asistir los padres de familia. Tanto las presesiones y la asistencia a la feria del lunes son totalmente gratuitas.