Una noche de jazz junto a Salvador Sambiasi en el Tímpano Íntimo

Un referente de la movida funk-rock en Santa Cruz llevará al público del Tímpano Íntimo a un viaje por uno de los géneros más entrañables de la música popular: el jazz. Salvador Sambiasi, vocalista y compositor de Fiesta Cuetillo, la banda local que cumplió siete años en abril, subirá al escenario del Centro Cultural Simón I. Patiño este sábado 7 de julio, desde las 20:00, como parte del ciclo musical que la institución ofrece al público cada mes.

En esta ocasión la versátil voz de Sambiasi hará escuchar estándares del género y también propondrá una variada selección de piezas acorde con el estilo que propone (es singular su interpretación del clásico Fly me to the moon). Salvador cantará acompañado por Ariel Ortega en los teclados, Jimmy León en el contrabajo e Irina Ilijic en el clarinete.

Antes, habrá un interesante entremés a cargo de Julie Marín, vocalista de la banda paceña Ciudad Líquida. Formada en el 2000, la agrupación se inspira en el sonido de referentes de Inglaterra, desde el new wave y el pospunk hasta el britpop y el indie.

Las entradas se encuentran disponibles a un costo de Bs 50 en el centro (calle Independencia #89, esquina Suárez de Figueroa). Las puertas se abren a las 19:00, el recital se inicia a las 20:00.

Parte de la perspectiva de este espacio es dar una oportunidad para que los músicos puedan mostrar la versatilidad que tienen y reinventar composiciones para poder presentarlas en un ambiente diferente.

Este año ya han actuado Mayra Gonzales, Pablo Miño (La Luz Mandarina) y Diego Boulocq (Mammut). Cada uno presentó una propuesta distinta en la que pudieron explorar nuevos sonidos y melodías. Asimismo, se generó una charla a cargo de Igor Tavera para invitar a los artistas a abrirse al público sobre sus influencias y aprendizajes.