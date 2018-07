Una mirada que ahonda en el Garry Shandling más íntimo

Garry Shandling falleció en 2016, los medios de comunicación destacaron su gran éxito como comediante y por ser la estrella de dos de las comedias más innovadoras de la historia de la televisión. Sin embargo, para aquellos que realmente lo conocían, el ‘real’ Garry Shandling era una persona mucho más compleja. En honor a Shandling, Judd Apatow dirigió el documental Los diarios zen de Garry Shandling, en el que, a modo de homenaje a su mentor, celebra su vida y su legado.

Ese trabajo ha sido dividido en dos partes, la primera ya se emitió el lunes y tendrá su repetición este domingo por los canales HBO y HBO GO. La esperada segunda parte se emitirá el 9 de julio en los mismos canales.

Este imperdible documental parte de la experiencia desgarradora de la infancia de Shandling, su trauma físico inesperado hasta llegar a convertirse en un maestro de la comedia que sigue influenciado a muchos de los comediantes actuales.

En este documental, Apatow no solo cuenta la capacidad de Shandling para sobrevivir a los avatares de su vida en el difícil mundo del espectáculo, sino que también ofrece una profunda investigación sobre el poder de la comedia para alimentar el espíritu humano.



La primera parte del documental muestra cómo el comediante llegó a la cima del éxito, apareciendo en programas como The Tonight Show Starring Johnny Carson, para luego desarrollar su propio programa It’s Garry Shandling’s show, que fue reconocido como uno de los más innovadores de su tiempo.



La segunda parte de la producción, que se verá el lunes, ofrece una mirada más atenta a su serie en HBO, The Larry Sanders Show. En este episodio, sus colegas recuerdan las exigencias de producir material que atendiera a los altos estándares de Shandling, mientras que sus diarios revelan una lucha continua contra la complacencia y su búsqueda por la autenticidad. El impacto de este programa era algo inconmensurable, y cuando terminó, las inseguridades de Shandling resultaron más aparentes, al mismo tiempo luchaba contra crisis personales, profesionales y emocionales.

La película tiene más de 40 entrevistas con familiares y amigos de Shandling, incluyendo nombres como James L. Brooks, Jim Carrey, Sacha

Baron Cohen, David Coulier, Jon Favreau, Jay Leno, Kevin Nealon, Conan O'Brien, Bob Saget, Jerry Seinfeld y Sarah Silverman, además de material inédito de su vida y carrera a lo largo de las cuatro décadas en frente de las cámaras, mientras que sus amigos dicen adiós y algunas cartas y pensamientos de Shandling son leídos en el documental.

Apatow logra un emotivo y original homenaje a su mentor.