Una madre obliga a su hija a vender chicles, el motivo te sorprenderá

Unas imágenes que están circulando en facebook, muestran a una niña de aproximadamente seis años vendiendo chicles en las calles de la ciudad de Tamaulipas, México. Las fotografías fueron publicadas por la madre de la menor identificada como Karen Mejía.

Según la publicación de Mejía, ordenó a la pequeña a realizar este trabajo porque quiso “enseñarle” a valorar más las cosas que tienen.

Foto: Facebook

En el video se ve cómo la menor se acerca a las personas con una caja de chicles para ofrecérselos. Con ella llevaba un cartel que llamó la atención y dice: “Vendo chicles porque no valoro lo que tengo”.

Por su parte, la madre escribió en la publicación: “Ojalá que nadie le comprara a esta niña para que en verdad sepa lo que cuesta la vida. #Lección con la peor de sus ropas y mucho calor, espero que entienda cuanto la amo y me esfuerzo por ella, no me da vergüenza, vergüenza es el comportamiento que ha estado teniendo”.

Foto: Facebook

Pese a las fuertes críticas que ha recibido la mujer en Facebook, ella asegura que lo que hizo fue para darle una lección a su hija, pues no piensa vivir del dinero producto de la venta de chicles. Respecto a esto, muchos usuarios comentaron la publicación. Los que están a favor, la felicitaban por el castigo ejemplar mientras que los que lo vieron como algo negativo, comentaron que “no era la mejor manera de darle el castigo”.

“Esto, se llama lección y no sólo es que no valore, o que no lo haga una vez; ella es una niña increíble y como tal quiero seguir manteniendo esa línea así que jamás olvidará que las cosas cuestan, que el cuerpo se cansa, que reprocharle a mamá que trabaje y a veces no esté no es tan sencillo”, escribió en la publicación que se ha viralizado en facebook.