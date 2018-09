Una investigación advierte que no todos los yogures son saludables

Los yogures pueden ser una fuente ‘elevada’ y ‘no reconocida’ de azúcar, según reveló un estudio publicado en la revista científica británica BMJ. La investigación, conducida por expertos de las universidades de Leeds y Surrey, alertó de los elevados niveles de azúcar que contienen muchos de los yogures disponibles en el mercado, especialmente aquellos etiquetados como infantiles y los orgánicos. Para llevar a cabo este estudio se analizaron 921 yogures disponibles en cinco cadenas de supermercados británicos, los cuales fueron divididos en ocho categorías: infantiles, alternativas a los lácteos, postres, bebidas, de sabores, de fruta, naturales y griegos y orgánicos.

Según la regulación europea, la clasificación de bajo en azúcar estipula que los yogures deben tener un máximo de 5 gramos de este producto por cada 100 gramos.

“Si bien existen evidencias de que los yogures pueden ser beneficiosos para la salud, nuestros resultados destacan que el contenido total de azúcar en estos productos es relativamente alto en todas las categorías, con la excepción de los yogures naturales y griegos”, destacó el informe, que dio cuenta de que solo el 9% de los yogures y derivados analizados y solo un 2% de los productos destinados a niños pudieron calificarse como bajos en azúcares.

Asimismo, según los investigadores, los resultados son “especialmente preocupantes” en el caso de los yogures infantiles y orgánicos, que registraron, respectivamente, 10,8 y 13,1 gramos de azúcares por cada 100 gramos.

En Santa Cruz

La diabetóloga Mayoka Durán alerta que en nuestro medio, según la tabla nutricional que se exhibe en las etiquetas de los productos, casi todos los yogures tienen por encima de 10 gramos de azúcar, en especial los frutados. Y más preocupante aún es su opinión que da cuenta de que no solo el yogur contiene elevado índice de azúcar, “la leche saborizada tiene mucho más y es que, por el paladar que tenemos los cruceños, si no se le pone azúcar a un producto, este no se vende”.

Durán asegura que si analizamos, en el mercado hay muchos productos que sobrepasan el índice deseable de azúcar por porción y recomienda a los padres de familia que cuando vayan al supermercado lean lo que está en la etiqueta y sepan cuánta azúcar le está dando a su hijo.