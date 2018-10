Triunfo sabor achachairú

Nació en Medellín (Colombia), pero decidió representar a Bolivia, país que la acogió desde sus ocho años.

Laura Mesa Franco (26), profesional en gastronomía del instituto Le Cordon Bleu, de Perú, y especializada en repostería en varios lugares del mundo, uno de ellos Italia, se uniformó con la rojo amarillo y verde cuando se inscribió como uno de los miles de competidores del X Festival Sherbath, de los cuales fueron preseleccionados 50, de distintos países, entre ellos Japón, Alemania, EEUU, Inglaterra, Brasil, etc.

Luego de elegir su bandera, escogió el ingrediente estrella. Un manjar de apariencia discreta, el achachairú, que tuvo que viajar en forma de pulpa hasta Palermo, donde se realizó el concurso.

Y ahí, con una sencilla receta, el sorbetto de achachairú, se adueñó del segundo puesto en el podio. “Era mi primer año participando y no quería complicarme mucho, puse 60% de achachairú, azúcares y agua. Las cosas simples son las que más se pueden llegar a apreciar. Tenía ganas de llevar un pedacito de la tierra que con tanto amor me acogió y dar a conocer el producto en Italia. No quise combinar el achachairú con otras cosas para que el jurado descubra su verdadero sabor, sin otro agente que contaminara. Este logro da mucha alegría a mi corazón, elegida entre tantos maestros, además muestra el trabajo que hay detrás de un simple cono o bola de helado. Soy la primera mujer en la historia del festival que entra en el podio”, celebra.

Joven emprendedora

Laura maneja la iniciativa familiar Ottimo, que se encuentra en el Beauty Plaza. Y ella enfatiza en la importancia de diferenciar helado de gelato. “El gelato no permite esencias, saborizantes o grasas hidrogenadas, usa azúcares de origen natural, es más aterciopelado al paladar, no contiene cristal de hielo. Un claro ejemplo para diferenciar es el helado de limón, ¿por qué debe ser verde si el jugo de limón es transparente?”, pregunta.

La propuesta de Laura se expuso durante cuatro días, ante casi medio millón de asistentes al festival internacional.

TRAYECTORIA

Estudios. Salió bachiller del colegio Saint George, estudió Gastronomía en el Instituto Le Cordon Bleu (Perú), hizo un máster en cocina regional y tradicional en ICIF.

Trabajos. Administra el emprendimiento familiar Ottimo Delizia Artigianale, ubicada en el Beauty Plaza. Hizo horas prácticas en el reconocido hotel Villa Cora, en Milano.

Apego por lo italiano. Descubrió las bondades de la cocina cuando pasó seis meses con una familia de allá, en su último año escolar.