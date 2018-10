Trabajar en Netflix es una verdadera pesadilla

"Despedir a personas, para no mostrarse débil", es prácticamente la filosofía de Netflix, conviritiéndola para los que que trabajan y trabajaron en un infierno.

Wall Street Jounal, publicó un perfil de la cultura laboral de Netflix, citando entrevistas con más de 70 empleados actuales y ex trabajadores de la compañía, las fuentes del perfil describieron la base o el proceso caótico que se vive dentro de la compañía: honestidad brutal sin derecho a la privacidad en muchos de los casos, humillación a través del famoso "feedback" donde los ejecutivos se reúnen para criticarse mutuamente, para impulsar a los trabajadores, la jerga interna y el miedo constante a ser despedido.

Cuando una persona se equivoca, se espera que sufra una penitencia en público y que explique a los demás lo que hizo mal en un proceso llamado “sunshining”. Cuando alguien es despedido, se envía un correo electrónico a los empleados explicando con todo detalle por qué fueron despedidos. Muchas veces los detalles de los despidos se remarcan en las reuniones de todos los empleados.

El “estilo de Netflix” consiste en despedir a cualquiera que no sea el mejor de los mejores. Netflix sostiene que su cultura radical de transparencia debería dar a todos una buena idea de cuál es su situación.

Una exvicepresidenta de marketing describió cuando trabajaba durante el fin de semana para promocionar la segunda temporada de Orange Is the New Black en la ciudad de Nueva York, y su jefe le dijo que quería tener una reunión con ella el lunes. Cuando llegó a la reunión, le dijo que la habían despedido porque no encajaba con la “cultura de la empresa”. La jefa de talentos, Tawni Nazario-Cranz, más tarde le dijo a la ex ejecutiva que debería haber despedido a una de las personas que estaban bajo su supervisión más rápido. Había fallado el “Keeper Test”. Nazario-Cranz también fue despedida el año pasado. Varios managers confesaron que sienten que tienen que despedir a gente o parecerán débiles.

Un empleado dijo que viven con el miedo a ser despedidos todos los días en la reunión de ejecutivos. Dicen también que una vicepresidenta llamada Karen Barragan respondió a esto: “Bien, porque el miedo te impulsa”.

Un ejecutivo dijo que fue despedido porque no informó a otros sobre la condición médica de otro empleado por respeto a su privacidad. Netflix interpretó esto como no ser “sincero con nosotros en relación a un problema importante de los empleados”. Pero Jonathan Friedland, ex director de comunicaciones, fue demasiado directo y abierto cuando habló de los temas de manera transparente. Fue despedido este verano después de usar la palabra “negro” en reuniones para explicar el lenguaje que puede hacer que algunas personas se sientan incómodas.

Un portavoz de Netflix hizo la siguiente declaración a Gizmodo:

"Creemos firmemente en mantener una cultura basada en un alto rendimiento y en dar a las personas la libertad necesaria para hacer su trabajo de la mejor manera. Menos controles y mayor responsabilidad permiten a nuestros empleados prosperar, tomando decisiones inteligentes y creativas, lo que se traduce en un mejor entretenimiento para nuestros miembros. Aunque creemos que partes de este artículo no reflejan cómo se sienten la mayoría en Netflix, estamos trabajando constantemente para aprender y mejorar.

Las más de 70 fuentes, son personas que buscan la excelencia, más no la perfección. Perfección que busca Netflix.