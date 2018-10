Tom Cruise se aleja de su hija Suri por la Cienciología

El protagonista de Misión Imposible, Tom Cruise, fue alejado de su hija Suri Cruise por la Cienciología, la religión que profesa y a la que no pertenece la menor. La última fotografía captada de la niña con su padre data de julio de 2012 y desde entonces no se conoce un nuevo retrato de ambos.

"A todo el mundo se le permite ver a sus hijos si lo desea..., pero él ha decidido no hacerlo porque ella no pertenece la Cienciología", afirmó una fuente que optó por el anonimato, según la revista estadounidense US Weekly, citado por El País.

Suri nació en 2006 fruto de la relación del actor con la también actriz Katie Holmes. La pareja se casó ese mismo año, pero luego se divorcio en 2012. Holmes hoy tiene nueva pareja, pero casi nunca se deja ver en público, porque en su separación de Cruise se pactó que no le se conociera relación pública durante cinco años.