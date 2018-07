Un imponente monumento de dos metros y 40 centímetros de alto del cardenal Julio Terrazas saluda desde el ala oeste de la catedral, sobre un pequeño jardín. La obra de arte hecha en fibra de vidrio con baño de bronce la plasmó el artista plástico Heberth Román. Se la encargaron para coronar la inauguración del V Congreso Americano Misionero (CAM), evento que el cardenal Terrazas había alentado con mucho entusiasmo.

La estatua no solo impresiona por su tamaño, también por la similitud que Román alcanzó a plasmar en el rostro de la estatua, pues al cardenal lo conoció en persona y compartió con él en más de una oportunidad. No es la primera vez que un miembro de su familia tiene que hacer un trabajo para la Iglesia, en el pasado él mismo estuvo a cargo de la virgen María Auxiliadora que está en el ingreso a Montero y sus tíos, Adolfo Román hijo y Julio Román, han pintado a obispos y arzobispos en lienzos que todavía se encuentran en el museo catedralicio.

Hoy el monumento que está aún cubierto será revelado después de la misa que se va a celebrar en el atrio de la catedral a las 16:00, actividad con la que se dará inicio oficial al CAM, una cita que ha logrado reunir a 2.500 misioneros de toda América.

Sobre la cita religiosa



Fernando Filoni, cardenal delegado del papa Francisco, arribó ayer a Santa Cruz y transmitió la bendición del santo padre al pueblo boliviano. En español, pero con un notorio acento italiano, transmitió el mensaje de este quinto congreso que pretende involucrar a todos los católicos en la labor misionera, a la que están llamados no solo los sacerdotes, sino “todo aquel que fue bautizado”. Él será quien presida la eucaristía en la misa que se celebrará hoy, abierta a todo el que quiera asistir.



El comunicador de la Iglesia en Santa Cruz, Erwin Bazán, recordó que son 2.500 los delegados de todo el continente que terminaron de llegar hoy, entre ellos 95 obispos y 450 sacerdotes. “Se reúnen para reflexionar sobre la misión de la Iglesia en el mundo de hoy. No es la conciencia misionera de la institución la que hay que renovar, sino la conciencia misionera de todos los que somos católicos que desde nuestro bautismo adquirimos este mandato misionero”, manifestó Bazán.



El papa Francisco ha venido impulsando la conciencia misionera pidiendo salir a la periferia y no quedarse dentro de cuatro paredes. En respuesta a ello, a este congreso llegan miembros del clero y laicos que pretenden reflexionar sobre esta impronta, además de interactuar con la comunidad, en las parroquias y en los barrios a los que han llegado, acogidos por 1.500 casas de familia.



Hoy a las 16:00 se da por inaugurado el CAM y mañana durante todo el día empiezan los talleres, conferencias y conversatorios a puerta cerrada en el colegio Don Bosco. Al final de la tarde los misioneros serán llevados a las 56 parroquias de toda el área urbana, donde habrá actividades de confraternización y veladas artísticas.



Monseñor Sergio Gualberti agradeció a la Alcaldía municipal cruceña por haber hecho posible la estatua en homenaje al cardenal fallecido e invitó a la eucaristía de clausura que está prevista el sábado a las 16:00 en el altar que se construyó en el Cristo Redentor para la llegada del papa Francisco. A esta cita la sociedad en general también está invitada. Con este importante evento Santa Cruz se convertirá en el centro espiritual del continente y estará en la mira de la Iglesia católica.

PARA SABER

Listos para la cita

Monseñor Sergio Gualberti inspeccionó personalmente cada detalle de la organización en el colegio Don Bosco.



Sobre Heberth Román

Heberth Román pertenece a la generación vanguardista de los pintores cruceños. Carboncillo, tinta china, sepia, sanguina y pluma son algunas de las técnicas que utiliza. En escultura se preocupa por mantener el estilo figurativista de sus pinturas y da realce a la expresión mediante el uso de materiales nobles, como el bronce o la arcilla.