The Grand Tour Game, el nuevo juego de Amazon Game Studios

Amazon Game Studios ha movido ficha. Después de hacer varios envites en la industria del videojuego, la gigante americana se mete de lleno en el ocio electrónico en consolas de la actual generación con The Grand Tour Game, el juego oficial de la serie de Amazon Prime The Grand Tour.

El proyecto aprovecha la licencia del programa de conducción que produce y emite Amazon Video y que recoge la experiencia del popular Top Gear que lleva 16 años de emisión a sus espaldas. Jeremy Clarkson, James May y Richard Hammond, presentadores de ambos programas, harán acto de presencia en el videojuego que estará disponible para PlayStation 4 y Xbox One, pero que aún no se ha dado la fecha de estreno.

“Es un juego donde los protagonistas somos yo, el que se estrella y el lento. Es todo lo que necesitas saber”, bromeó Clarkson.

Detalles

El videojuego irá contando con nuevos episodios cada semana durante la tercera temporada de la serie; es decir, que cada episodio, de esa próxima temporada, tendrá su adaptación al juego.

Con el objetivo de mantener el humor y la camaradería que caracteriza a la serie, el videojuego tendrá un modo competitivo para cuatro jugadores, a pantalla partida, que invita al usuario a jugar contra amigos desde el sofá y con el mismo tono.

Así pues, no deja de tratarse de un videojuego promocional para explotar la licencia de uno de los programas más exitosos del catálogo de Amazon.

Llama la atención la trayectoria de su división de videojuegos, siendo este su primer título en lanzarse públicamente después de más de cuatro años desde la apertura de Amazon Game Studios, pues hace meses cancelaron Breakaway y ya van dos años desde el anuncio de New World y Crucible, sus otros dos proyectos confirmados.