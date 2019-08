“Tenemos que apoyar todos los esfuerzos en igualdad de género”

Tiene 30 años y es el director de proyectos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el Delito (Unodc, por su sigla en inglés). Vino al país para hablar sobre criminalidad y los índices de este problema en la región, que de acuerdo con el Estudio Global de Homicidios, América tiene 17,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente al resto del mundo donde la cifra es de 6,1.

¿Cómo se puede interpretar los resultados el Estudio Global de Homicidios?

Hay una multiplicidad de factores que impactan en la seguridad ciudadana, en particular en el homicidio. En la región, particularmente América Latina, tiene un contexto muy particular donde este delito se hace más presente y se hace más manifiesto. ¿Por qué?, es un poco difícil de explicar analizando solamente las tendencias globales, sin considerar algunos factores de riesgos propios de la región.

¿Como cuales?

Como la existencia de pandillas, de grupos criminales organizados, pero también hay muchos otros factores que pueden ir desde las manifestaciones de violencia dentro del hogar, violencia entre las parejas, manifestaciones muy específicas del delito como la trata de personas, el tráfico de inmigrantes; es decir hay toda una serie de elementos que impactan en estos indicadores.

¿Tiene el narcotráfico alguna afectación particular, considerando que es un problema de toda la región?

Es un elemento más, pero no quiere decir que esté a la par de cualquier otro. Es una situación particular, no podríamos asignarle un valor por encima o por debajo de otro. No es el determinante, pero es un elemento que para esta región no podemos dejar de analizar.

¿Pero el tema narcotráfico parece ser transversal a todo?

Para ser más precisos, no es que el delito del narcotráfico aparezca en todos los hechos, más bien lo que aparece es el crimen organizado. Una estructura criminal organizada manifiesta su accionar en distintos delitos, no es que cada vez que haya un caso de tráfico de personas necesariamente exista un caso de narcotráfico detrás, más bien hay casos de crimen organizado. Las bandas de crimen organizado diversifican sus actividades y entonces pueden manejar varios delitos o especializarse en algunos. Por eso el crimen organizado es tan particular y debe ser analizado desde esa perspectiva en la región.

¿Por qué las cifras de criminalidad son más altas en este lado del mundo, siendo que la violencia en Asia u Oriente Medio cobra miles de vidas al año?

Para poder hacer comparación entre las distintas regiones y distintos países, hay que analizar la tasa, que en este caso es por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto en regiones donde hay más habitantes que la nuestra, el índice de homicidios será menor, no porque hayan menos hechos, sino porque su población es mayor. De hecho cuando se hacen análisis más detallados, pueden existir ciudades donde sus índices son mucho más altos que los generales.

¿Bolivia sufre por las crecientes cifras de feminicidios, cómo cree que se puede frenar esta escalada?

Existen muchos elementos, uno de ellos la conciencia, porque el feminicidio es la expresión última de toda una escalada de violencia de género o contra la mujer. Por lo tanto cuando tenemos un caso de feminicidio, detrás de él hubo una serie de situaciones de violencia previas hasta llegar a la muerte. Por lo tanto no solo es necesario combatir esta conducta, hay que combatir toda la cadena. Tenemos que apoyar los esfuerzos de igualdad de género, para que una vez teniendo igualdad de condiciones podamos, como sociedad, ver a la mujer en la misma condición que el hombre y saber de las consecuencias jurídicas y legales, a las que se somete uno cuando violenta a las mujeres. Que el hombre no necesariamente piense que siempre podrá salirse con la suya, que no sienta que puede ejercer poder sobre la mujer. Hay que cambiar todos esos comportamientos, pero es necesario ajustar el sistema.

¿Cómo observa las proyecciones de este tema?

La principal es que tenemos que redoblar esfuerzos para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Analizando los datos, podemos ver que hay diferencias en la respuestas en torno al delito. Se cree que cuando hay mas denuncias es porque estamos mal, debemos analizar el dato y el contexto en que se dio.