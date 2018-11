THQ Nordic desvela el video de introducción de Darksiders III

THQ Nordic, la editora de Darksiders III, ha enseñado la introducción del esperadísimo videojuego de GunFire Games. Tras dos entregas desarrolladas por Vigil Games con los Jinetes del Apocalipsis, Muerte y Guerra, corresponde ponernos en la piel de Furia, el tercero de los jinetes, que no dudará en restablecer el orden ante los siete pecados capitales a golpe de látigo.

Desde la editora se ha optado por las sombras y las siluetas con fuego y sangre para ilustrar los acontecimientos en los que se encuentra la franquicia antes de iniciar la esperadísima tercera parte, que ya nos pondrá a los mandos de Furia desde el mismo comienzo de la aventura. Darksiders III se estrena el próximo 27 de noviembre en PS4, Xbox One y PC, y se estima que el precio será desde $us 60.

Detalles

Gracias a este adelanto, podemos descubrir cómo comenzó la historia de los cuatro Jinetes del Apocalipsis según la mitología del universo Darksiders y así aprender más sobre la historia de Furia, la nueva versión del jinete de la Victoria o Peste creada para la ocasión.

Una oportunidad de lujo para entrar en calor de cara al lanzamiento de Darksiders III.

Si no has disfrutado aún de los juegos anteriores, tenés que saber que podés disfrutarlos gracias a la compilación ofrecida en Darksiders Fury’s Collection – War and Death, que incluye ambos títulos remasterizados para Xbox One, y con nuevas mejoras para Xbox One X. Si no, también podés optar por la retrocompatibilidad, ya que tanto Darksiders como Darksiders II vieron la luz en la pasada generación y son parte del catálogo de juegos retrocompatibles en Xbox One.