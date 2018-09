El mítico sombrero de Indiana Jones se vendió por casi 400.000 libras (unos 520.000 dólares) en una gran subasta de objetos de cine el jueves en Londres, donde la chaqueta de Han Solo, pieza estelar de la puja, no logró ser adjudicada.

Más de 600 objetos y piezas de vestuario de obras de cine y televisión, entre las que figuraba el aeropatín utilizado por Marty McFly en "Regreso al Futuro II" ("Volver al futuro II"), salieron a subasta en un evento organizado por el grupo Prop Store en los locales del British Film Institute (BFI).

Desde 2014, este grupo organiza cada año una subasta de objetos utilizados en los rodajes de cine. Entre los objetos más esperados figuraban accesorios como el mítico sombrero de fieltro de Indiana Jones que el actor Harrison Ford utilizó en la primera película de la serie, "En busca del arca perdida" ("Indiana Jones y Los cazadores del arca perdida").

La pieza, firmada por Ford en la parte interior, fue adjudica por 393.600 libras (520.000 dólares, 445.000 euros), informó a la AFP una portavoz de Prop Store. Esta pieza tan característica del aventurero arqueólogo debe su aspecto desgastado a que los responsables de vestuario se habían "sentado encima, lo retorcieron y lo trataron con lejía y polvo", explicaba el catálogo de la subasta.

Por su parte, el látigo utilizado en "Indiana Jones y el templo maldito" ("Indiana Jones y el templo de la perdición") se vendió por unas 45.000 libras (60.000 dólares, 50.000 euros), según la web de la subasta.

La chaqueta de Han Solo, sin adjudicar

La pieza central del evento era la chaqueta que llevaba Han Solo, el descarado contrabandista que se suma a la rebelión contra Darth Vader, encarnado también por Harrison Ford, en el Episodio V de La Guerra de las Galaxias, "El imperio contraataca".

Los organizadores esperaban que este objeto de culto se adjudicase entre medio millón y un millón de libras, convirtiéndose en el lote más caro de la venta. Sin embargo, la pieza no se vendió porque la puja no alcanzó la suma mínima marcada. "No alcanzó el precio mínimo de venta pero ya hemos tenido varios compradores interesados tras el fin de la subasta", que se podía seguir en el lugar o por internet, afirmó una portavoz de Prop Store.

"El precio mínimo de la chaqueta de Han Solo se marcó en base a otras ventas comparables de recuerdos de La Guerra de las Galaxias, la rareza del objeto, la popularidad de la película y cómo se utilizó la pieza en el rodaje", precisó.

Se trataba de una prenda de ropa relativamente sencilla, había explicado previamente Brandon Alinger, director de Prop Store, recordando que el creador de la saga, el estadounidense George Lucas, quería un vestuario funcional en lugar de trajes llamativos que distrajesen la atención.

Otros de los objetos subastados incluyeron el albornoz que vestía Tyler Durden -el personaje interpretado por Brad Pitt- en "El club de la lucha" ("El club de la pelea"), una tableta de chocolate Wonka utilizada en "Un mundo de fantasía" o el traje que llevaba Johnny Depp en "Eduardo Manostijeras" ("El Joven Manos de Tijera").