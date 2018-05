Sinatra vive, 5 cosas que recordar de ‘La Voz’, a 20 años de su muerte

Han pasado dos décadas desde su muerte pero su presencia está lejos de extinguirse. Frank Sinatra sigue presente “a su manera” incluso en las karaokeadas de la noche cruceña. Seductor empedernido, pendenciero y ‘arrofaldau’. Leyenda. Con canciones como My way, entre muchas otras, este trovador del siglo pasado todavía inspira a muchas voces a cantar resueltamente su forma de ser, a entonar un sentido balance de la propia vida tratando de dar la nota frente a los amigos.

Así fue la vida de Frank Sinatra, fallecido de un ataque al corazón en 1998, después de poner “la voz” en centenar de discos.

1.- “La voz”. Grabó su primer disco el 13 de julio de 1939, y en 1942 se convirtió en una estrella. En su carrera grabó más de 100 discos con éxitos por decenas: Strangers in the night, My way... Pero su fama conoció altibajos, durante los cuales dirigió su actividad hacia la industria cinematográfica, lo que le valió un Oscar en 1953 por De aquí a la eternidad. En los escenarios hasta los 75 años, sólo o acompañado del Rat pack (Dean Martin, Sammy Davis Jr.), ‘La voz’ subyugó a las multitudes, en América y Europa.

2.- Tuvo varias parejas en su vida. Estuvo unido con Nancy Barbato (1939-1949) con quien tuvo tres hijos, Nancy, Frank Jr. y Tina, luego con Ava Gardner, Mia Farrow (1966-1968) y Barbara Marx . En 1965, entre rumores de boda con Farrow, regresa a Nueva York con la actriz 30 años menor que él a bordo de un lujoso yate. "La llegada de Sinatra y de su bella 'sirena' comparte portada con el derribo de un caza estadounidense por un misil soviético cerca de Hanoi", escribía la AFP.

3.- Los buenos muchachos. Sinatra, hijo de inmigrantes italianos, nació el 12 de diciembre de 1915 en Hoboken (New Jersey). Siempre negó tener relaciones con la mafia, incluso delante de los jueces. La autoridad a cargo de controlar los juegos lo interrogó en 1981: “¿Es cierto que llevó $us 2 millones a Cuba para Lucky Luciano?”, preguntó uno de los responsables. “Si puede encontrarme un portafolios con $us 2 millones, se los doy”, respondió Sinatra, consigna la AFP.



4.- Rebelde sin causa. Su carrera estuvo marcada por peleas. “Sinatra, que cantaba entonces en un banquete a favor de una obra caritativa tuvo un fuerte altercado con el actor John Wayne y salió del cabaret de muy mal humor”, reporta AFP en 1960. Cuatro años después, fotógrafos franceses publican un comunicado por su visita a Francia: "París no es Chicago y no queremos que Sinatra haga su papel de ‘duro’ o de ‘gángster seductor’.

5.- Viejos ojos azules. El 14 de mayo de 1998, Sinatra fallece en Los Angeles, con 82 años. En Nueva York se ilumina de azul el Empire State, para recordar al cantante de Ol' blue eyes. En Francia, Martin Scorsese declara que “las palabras no pueden expresar (su) tristeza”. Sus exequias se llevan a cabo en la única iglesia católica de Beverly Hills. Se adorna el templo con "flor de lis blanca, su favorita (...). Se escucha una sola canción, Put yours dreams away, con la que acostumbraba a cerrar sus conciertos”, cuenta la AFP.