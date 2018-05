Serenata en vivo, tortas y regalos personalizados, el combo para adular a mamá

La música, los regalos y las tortas son elementos casi imprescindibles en el festejo por el Día de la Madre, por lo que EL DEBER presenta un combo para adular al ser más querido de la casa con mariachis o banda y con obsequios personalizados a precios de promoción por esta fecha.

La tienda In Mac, por ejemplo, ofrece productos únicos para regalar a la mamá, como poleras, piyamas, tazas, almohadas, cojines, pañuelos de seda, tomatodos, cristalería, copas, grabados en madera, llaveros y otros objetos personalizados con foto, nombre y mensajes alusivos a las madres.

Mariela Pedraza, encargada de ventas de In Mac, detalló que los interesados pueden encargar con uno o dos días de anticipación (depende de la cantidad) desde una taza hasta una producción en serie. Por decir, hay tazas con foto o mensajes desde Bs 35 hasta 70; llaveros a Bs 15; poleras con imágenes sublimadas, Bs 150; poleras selladas con serigrafía, Bs 110; pañoletas de seda, Bs 100; monederos, Bs 60; espejos de cartera, Bs 50, etc. “Generalmente tomamos pedidos con anticipo de dos días, porque previo a la entrega hay un trabajo de diseño que debe ser aprobado por el cliente antes de entregar el artículo”, dijo Pedraza, quien anunció una venta nocturna en In Mac, para dar la posibilidad de que la gente salga de su trabajo y vaya con tranquilidad a hacer sus pedidos. “Este jueves atenderemos en horario de oficinas y luego enganchamos el horario nocturno de 19:00 a medianoche”, dijo Mariela Pedraza.

Melodías tradicionales

Los grupos musicales son muy requeridos por estas fechas, sobre todo los mariachis para las serenatas. El mariachi Jalisco, por ejemplo, cobra Bs 800 (incluye el transporte) por una ronda de ocho canciones alusivas a las madres, además de un presente especial, dijo Iver Muñoz.

Mariachi del Alba ofrece 10 canciones por Bs 800; incluye el transporte hasta dentro del quinto anillo; fuera de esa faja hay un recargo.



El Mariachi Loco, de seis a ocho canciones por Bs 800. Andrés García indicó que hay demanda, pero todo dependerá del clima para atender todos los pedidos.



La banda Internacional Milenium cobra Bs 500 la hora de música y la banda Lalo Suárez Bs 1.000 por hora por el 27 de mayo. Wilman Quiroga, de Milenium, reveló que la gente ha perdido la costumbre de dar serenata con la banda. “Antes dábamos 10, 15 y hasta 15 serenatas por noche. Ahora, hasta la fecha, no tenemos ni un encargo”, indicó Quiroga.



Del mismo modo, Lalo Suárez dijo que la tradición se está perdiendo, pero señaló que su banda de música tiene contrato para el 27 de mayo.

El dulce sabor



En los negocios de tortas también hay promoción. Tortas Dolly ofrece un suflé de frutilla para 20 personas en Bs 170. La administración informó de que los pedidos se han triplicado, por lo que hay que hacerlos con anticipación de un día.



Tortas Chily Bravo oferta una torta de masa, merengue y dulce de leche en Bs 70 para 10 personas. Tortas Kiara ofrece una torta personalizada a la madre en Bs 110 para 20 personas, con entrega a domicilio sin recargo, dijo Giovanna Menacho, la dueña.

Para encargar

Guitarrones y clarinetes

A Mariachi Jalisco se puede llamar al 700-94911; al Mariachi del Alba, al 721-74423, y al Mariachi Loco, al 763-25082.



Bandas cruceñas

Contacto para Banda Internacional Milenium: 716-71976; para la banda Lalo Suárez, 702-90285. Ambas con más de 10 músicos.



Para endulzar el día

En Tortas Dolly se puede encargar al 332-7274; en Chily Bravo, al 341-4167, y en Tortas Kiara, al celular 753-24330.