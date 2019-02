Sekiro: Shadows Die Twice ofrecerá distintos finales

Hidetaka Miyazaki, creador del esperado juego Sekiro: Shadows Die Twice, indicó que la versión tendrá distintos finales, que se presentarán según los actos del jugador. Aclaró que esta decisión, tomada junto a Activision, espera aportar un valor ‘rejugable’ y ofrecer un mayor desafío en cada nuevo intento de sacar un final extra.

No se ha ofrecido una cifra concreta sobre los finales previstos para el juego, por lo que restará esperar a que la empresa concrete nuevos detalles sobre el título en las próximas semanas. Sekiro: Shadows Die Twice se estrenará el próximo 22 de marzo en PS4, Xbox One y PC.

Se trata de uno de los videojuegos más esperados del presente año y permitirá a los seguidores de FromSoftware encarar un nuevo desafío en un entorno inédito y desafiante.

Sekiro: Shadows Die Twice es un juego de acción y aventuras, en tercera persona, con elementos de rol y el inconfundible estilo del estudio responsable de Dark Souls y Bloodborne. Los autores y Activision parecen recuperar del olvido la mítica serie Tenchu para adentrar al jugador en el mundo de finales de 1.500, la era Sengoku en Japón. Ese fue un periodo brutal y sangriento en constante conflicto entre la vida y la muerte.

Libertad en el juego

Miyazaki habló del grado de libertad que permitirá el juego. “Sekiro... estará en lo más alto, si hablamos de libertad para el jugador, de cara a explorar el mundo y lo comparamos con los juegos anteriores que hemos hecho”, comentó.

Agregó que se abre más en la segunda mitad de la campaña, cuando se libera y se puede elegir y sentirse libre, en cuanto a cómo se quiere descubrir el mundo.