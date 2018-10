Seis aviones comerciales reportaron al mismo tiempo la presencia de un OVNI en el cielo

Un video y la transcripción del reporte que dieron los pilotos de seis aviones comerciales que sobrevolaban cielo chileno revelan que en mayo pasado advirtieron de la presencia de un Objeto Volador no Identificado (OVNI).

Según publica la revista Semana de Colombia, el primero en reportar una presencia extraña fue un piloto de Lan, que vio en el cielo la presencia de unas luces que estaban cerca al punto de control, denominado Livor.

Después fue un piloto de Copa, que confirmó con una foto este hecho: 3 objetos brillantes desconocidos en el cielo. Al final fueron seis los vuelos que reportaron el avistamiento, caso de manera simultánea.

El puesto de control ubicado a 380 km al este de Antofagasta eran algo fuera de lo común.

En este video se puede escuchar el reporte de los pilotos (a partir del minuto 4).

Esta es la transcripción de las conversaciones

Copa 174: Tenemos las luces a la izquierda y al parecer una se está desapareciendo. Afirmativo, está al parecer a la misma altitud de nosotros

Al momento, no estuvo en Livor, porque están las luces ahí, no tenemos reportados tráfico y no sabemos qué es

Y al momento una luz desapareció, solo queda una

Lan 639: Santiago, Lan Chile 639, ¿nos puede indicar la identificación del tráfico que nos antecede?

ATC (Controlador de tránsito Aéreo): El tránsito que los antecede es el Lan Per 2473.

Lan 639: 2473 … eeeh, observa (...)

Lan 2473: Adelante para el 2473.

Lan 639: Posición, hacia abajo. Al parecer sobre el mar. ¿Podría identificar también otra luz?

Lan 2473: A ver atentos. Nosotros tenemos una luz a la vista, aproximadamente a las 4 de nuestra posición. Donde estaba la 2, ahora solo hay una.

Lan 79: Afirmativo, ahora veo claramente, un poco más hacia el sur de (...), a nivel del mar, una luz muy pequeña, aparece y desaparece

Lan 2473: exactamente

Copa 174: Copa 174, a Livor, 340 y ahora tenemos 3 luces. Estamos a la derecha de Livor 340 y las luces las tenemos a la izquierda, aproximadamente a las 10 de nuestra posición.

Las luces se están moviendo y aumentan la intensidad y la disminuyen también.

De hecho, vamos a virar a la derecha porque parece que se están acercando.

Tras este reporte, control llama al Controlador de Tránsito Aéreo Oceánico, encargado de verificar el tráfico de aquellas naves que se desplazan sobre el mar, más allá de lo que alcanzan a cubrir los radares desde la tierra, según señala Semana.

ATC: Muy buen día

ATC Oceánico: Buen día

ATC: Tiene una nota ahí con Ufos, a la cuadra de Livor

ATC Oceánico: Sí, está lleno de Ovnis allí.

ATC: ¿En serio?

ATC Oceánico: ¡Claro! Por eso se desvió tanto el Copa y el Lan 639 y el 2473 también los vieron.

ATC: ¡Jaja! ¡Qué buena!

Poco después, más vuelos reportaron lo mismo:

Lan 501: Santiago, Lan Chile 501, posición en espera a las 08 11, nivel de vuelo 370, estimando Livor a las 08 32 sigue Sulna. Y tenemos en esta posición la luz a la 1 de nuestra posición, alrededor de la cuadra de Livor.

Copa 174: Que fenómeno más extraño. Ahora tenemos 3 luces en forma de triángulo.

Lan 577: Santiago Lan Chile 577 posición Livor, a las 08 34. Siguiente Sulna a las 08 12. Siguiente Livor a las 08 34.

Notificaremos Livor.

ATC: ¿Lan Chile 646 oceánico?

Lan 501: Lan Chile 501 y ahí está, apareció la tercera luz.

Lan 577: Sí, a unas 60 millas de Livor y confirmamos también (...) Sí, entre las 2 y las 3.

Podrían ser unos 2 mil pies por debajo y distancia unas 20 o 30 millas.

Lan 501: Afirmativo, las tenemos en este momento casi a las 3. una más intensa que la otra y, son 2 luces.

La torre de control optó por informar a otra autoridad aeronáutica los hechos.

ATC: Señor buen día, de acá del Centro de Control Oceánico en Santiago.

COA: Buenos días

ATC: Buenos días, lo que pasa es que hay una situación bastante extraña en el sector de Livor. En la aerovía, Live For Lima, 780 hay unas 5,6 aeronaves que han notificado movimiento de luces. 2, 4 hasta 4 luces en ese sector, al Este. Al Weste del sector Livor, a nivel o más bajo que ellos.

Y todavía se mantiene esa situación, pasaron 3 aeronaves que notificaron eso. De hecho, una aeronave se desvió 20 millas para evitar.

A una altura de 32 mil aproximadamente

Ahora, hay 2 tráficos que vienen por la misma aerovía desde Estados Unidos y están sobrevolando el sector y también los tienen a la vista a las 2 o a las 3; sobre el mar.

COA: ¿En el sector de Livor?

ATC: Claro, y no hay tráfico. El tráfico que tenemos nosotros lo tenemos controlado. Pero esas luces que evolucionan ahí, en el radar nosotros no las podemos ver.

El fenómeno continuó durante más de media hora. De allí que el ATC prefirió advertir al COA para “evitar cualquier cosa”

Lan Chile 501: En esta posición tenemos las luces a las 4.