Según Microsoft, Bolivia mejora sus índices de seguridad en internet

Internet envuelve nuestra vida, cada vez hay menos espacios que se queden al margen de su influencia y cada día son más los dispositivos que están conectados entre sí. Por eso hay que estar atentos; una red social, un correo, un flash memory, una descarga o una clave débil... todo puede representar un peligro para la seguridad personal o empresarial.

Como no se puede cerrar los ojos y recluirse lejos de la influencia de internet, resulta más práctico saber estar alertas y protegidos.

Cada año, desde hace 10, la empresa tecnológica Microsoft elabora un informe de ciberseguridad y el de este año, al que EL DEBER tuvo acceso primicial, da cuenta de que Bolivia está mejorando paulatinamente en cuanto a temas de seguridad en internet porque se ha visto una disminución en la incidencia de ataques desde el 2017 hasta la fecha.

Para comprender los aspectos más importantes detallamos a continuación algunos conceptos que atañen al informe y a las amenazas y medidas que se pueden tomar. Subrayar que urge que la gente sea consciente de la importancia de su privacidad y no la entregue así por así.

1.- ¿Qué es privacidad? Es información personal, como fotografías, videos, datos personales, historial de búsquedas realizadas o historial de páginas web visitadas. Todo eso puede ser aprovechado por piratas virtuales que están a la caza para convertir la información personal en algo de lo cual sacar provecho.

2.- Sobre el reporte de Microsoft. El informe de inteligencia en seguridad abarca de enero a julio de este año; en el mismo se analizaron 6,5 billones de señales de amenazas que atraviesan la nube de Microsoft diariamente. Para ello cuentan con más de 3.500 analistas de seguridad y una plataforma de inteligencia artificial que permite automatizar el análisis de la data.

3.- Principales amenazas. En Bolivia son los malware (software que busca dañar el dispositivo y robar información), ransomware (un tipo de malware que secuestra la información y pide un pago en moneda virtual) y malware de minería de criptomoneda (virus o programas maliciosos que se infiltran en los dispositivos para consumir dinero virtual). El primero y el segundo han ido en descenso en Bolivia, pues se ha encontrado un 7% menos de malware desde el 2017 hasta el presente año. En cuanto a ransomware, la tasa se redujo un 31,2% en el mismo periodo.

Lo que ha ido en aumento ha sido el malware de minería de criptomoneda, con un crecimiento del 55%.

4.- Malware. Además de dañar el teléfono, la tablet o la computadora, más que nada persigue robar información como nombre del usuario, contraseñas, números de tarjetas de crédito, clave de Netflix, etc. Por ejemplo, esta última la pueden vender en el mercado negro y mientras no se cambie la clave, otra persona va a utilizar tu cuenta de Netflix. Digamos que esto no es muy dañino, pero ¿qué pasaría si logran robar tu contraseña del banco? Aquí es vital la educación del usuario, que tiene que saber a qué sitios entrar, qué información descargar y qué programas instalar en sus equipos.

Como dijo Víctor Hugo Paredes, especialista en Nube de Microsoft, “nada en la vida es gratis. Es muy poco probable que puedas encontrar una aplicación, por ejemplo, de edición de fotografía, que por la bondad del corazón del desarrollador es gratis. El desarrollador tiene que vivir de algo, tiene que vender algo”.

5.- Ransomware. Bloquea un dispositivo, encripta su información y pide al dueño que le pague para desbloquear la información. Generalmente se aprovecha de sistemas vulnerables que no están actualizados con parches de seguridad o que su software es pirata. El pago que piden es en criptomonedas. Viene a ser un secuestro de información.

6.- Malware de minería de criptomoneda. Hackers logran instalar algún tipo de malware que se dedica a usar tu equipo para ir cargando criptomonedas. Es bastante sigiloso y no altera el funcionamiento del equipo pues busca quedarse lo más oculto posible para seguir su proceso de minería. Lo delata su alto consumo de internet.

7.- Prácticas de protección. Las sugerencias de Paredes son: antes que nada, higiene cibernética, todos deberían tener un antivirus, mejor si es pagado porque si es pirata lo más probable es que tenga algún tipo de malware. Lo ideal es que el software sea genuino. Además, se recomienda una gestión de contraseñas, que por lo menos una sea fuerte y que haya doble factor de autenticación. Casi todos tienen esto, Microsoft, Facebook, Google y los usuarios deberían tenerlo activo; es un esfuerzo adicional acordarse de un pin extra, pero es lo mejor que se puede hacer.

También es importante el respaldo de los datos, o sea, ponerlos todos en una plataforma confiable. “Si alguien ataca el dispositivo, se puede borrar todo de este y recuperar los datos del respaldo que fue puesto en la nube”.