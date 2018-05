Se pregona denuncie el bullying, pero el hacerlo es un proceso lento y largo

Esta semana los grupos de WhatsApp, los muros de Facebook, editoriales de periódicos y en los medios de comunicación se ha estado instando a denunciar el acoso escolar, a no tener miedo y dejar de callar. Pero ese llamado a tomar valor y cortar con el bullying se va diluyendo cuando se busca justicia, frente a un sistema que en el ámbito educativo suele ignorar o carece de autoridad para enfrentarse a los padres del alumno infractor. Y en el ámbito de la justicia ordinaria, sus procedimientos y plazos desesperan y desgastan el bolsillo de quien se atreve a llegar tan lejos.

“Lastimosamente es así, uno toca las puertas en todos lados, primero con el profesor, después se va a la dirección del nivel, a los sicólogos del colegio, a la dirección general y cuando no hay respuesta, se va al Seduca y a la Defensoría de la Niñez, pero lamentablemente hay oídos sordos”, así habla una madre que ha experimentado varios estados emocionales (tristeza, impotencia y desánimo) mientras buscaba poner un alto al abuso, que se castigue a los involucrados y que ha tenido que llegar hasta el Juzgado del Menor en el Palacio de Justicia. Ella prefiere no ser identificada, no quiere perjudicar su caso y lleva la cuenta: “Son dos años (que llevo) peregrinando en el Palacio de Justicia, en ningún lado nos ayudaron”.

Lo confirma, “es largo, desgastante, dan ganas de bajar los brazos, uno se cansa, pero ¿sabe qué?, nuestro hijo no se merecía eso. En este tiempo él ya lo ha superado, recuerda eso sin dolor, con varios sicólogos de por medio, pero tuvimos que cambiarlo de colegio porque el ambiente que se generó ahí se puso feo, los profesores ya ni siquiera lo saludaban”, concluye.



Falta información

La plataforma Basta de Bullying con apenas cuatro activistas confiesa que esta última semana la gente se alborotó ante un aparente nuevo caso de bullying que tuvo un desenlace fatal y están viendo la forma de crear una fundación porque ha ido sumando gente. La plataforma está conformada por padres de familia cuyos hijos han sufrido bullying y en base a su experiencia elaboraron una guía para los padres que estén pasando por lo mismo. En su página del Facebook advierte de que se trata solo de una guía de referencia (ver cuadro), la misma surgió ante la falta de información y de asesoramiento sobre los pasos que se deben dar para denunciar acoso escolar.

La Resolución 001/2018 de la Dirección Departamental de Educación (DDE) contiene algunos artículos respecto a la prohibición de toda forma de violencia, políticas de prevención, convivencia escolar y la orden de que cada colegio elabore su propio reglamento interno para velar por una buena convivencia escolar basado en los preceptos de la DDE, pero los pasos procedimentales para hacer una denuncia EL DEBER no los pudo reunir ni discutir con el director de la DDE, Salomón Morales, que no tuvo tiempo de atendernos, así como tampoco conseguimos ser atendidos en la Defensoría de la Niñez.

En la página web de esta institución se puede leer la Ley 548, Artículo 153 de infracciones por violencia en donde dice que la jueza o el juez público en materia de niñez y adolescencia, a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, conocerá y sancionará las siguientes infracciones: violencia en el ámbito escolar, tanto de pares como no pares, sin perjuicio de que se siga la acción penal, y siempre que se encuentre tipificada en la normativa penal.

En esta misma página (www.dnamunicipal.cotas.net) hay un cronograma de actividades con 8 talleres en junio para prevención del bullying en diferentes unidades educativas.

Un caso sonado

Los fiscales del Plan Tres Mil, que investigan la denuncia contra estudiantes del colegio Cervantino, que en el aula agredieron a su compañero Aldhair (17), ocasionándole graves lesiones corporales y síquicas, han solicitado al juez de la jurisdicción la ampliación del plazo investigativo en 60 días hábiles a objeto de cumplir con todas las actividades procesales en su etapa preliminar.

El fiscal Carlos Candia explicó que desde el día de la denuncia sentada por la familia del afectado (10 de marzo), la Felcc del Plan ha tomado declaraciones al director del colegio, a la profesora de la materia de química que se encontraba a cargo del curso la fatídica tarde del 9 de marzo, y al menos a 10 estudiantes en calidad de testigos.



Asimismo, el fiscal aseguró que se recolectaron imágenes de las cámaras de seguridad y se hicieron varios requerimientos, entre ellos informes médicos. Con todo ese procedimiento que consumió los 20 días hábiles que en primera instancia otorga la ley, se logró identificar a los presuntos autores, a los cuales se los está citando para obtener sus declaraciones, dijo el representante del Ministerio Público.

María Luisa Peñarrieta, madre del joven agredido, denunció en los medios de prensa el lento avance de la pesquisa contra los sospechosos del hecho.

Sin embargo, el fiscal afirmó que el procedimiento está cumpliéndose a cabalidad porque está dentro de la prórroga de 60 días hábiles otorgada por el juez.

“En ningún momento la investigación ha estado paralizada, hay bastante actividad investigativa. La señora quiere que detengamos a todo mundo; no se puede, es un hecho en el que varios lo rodean, unos lo empujan, otros lo golpean, por lo que no podemos meterlos a todos, hay que individualizar la participación. Tampoco podemos aprehenderlos porque ya no existe la flagrancia, además de que varios son menores de edad y tienen la protección de la ley 348”, indicó Candia.

Se siente lento, pero avanza



Dora Balcázar, abogada de la familia de Aldhair, presentó el lunes querella contra 12 personas: nueve estudiantes y tres funcionarios del colegio, para quienes pide la aprehensión y que sean procesados por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones gravísimas.



Candia aclaró que al inicio la causa figuraba contra presuntos autores. Ahora, con todos los datos recabados, la Fiscalía amplió la investigación contra los sospechosos plenamente identificados por los delitos de lesiones graves y gravísimas.



Al final de la investigación, los fiscales resolverán a quiénes corresponde imputar y presentar ante el juez. A partir del veredicto judicial (cuando el juez decide si los imputados se defienden en libertad o si estarán con detención) corren otros seis meses de plazo para que la Fiscalía presente la acusación; luego, en el juzgado fijan la fecha del juicio oral. No es preciso que transcurran los seis meses; si todos los elementos de pruebas están antes, se puede agilizar el proceso.



Entretanto, el lunes los padres de los agresores, la madre de Aldhair y los fiscales tuvieron una reunión de conciliación en la Estación Policial Integral del Plan, con la intención de llegar a un acuerdo económico que permita a María Luisa Peñarrieta pagar una abultada deuda económica a una clínica por los cuidados a su hijo.



La abogada de la familia afectada manifestó que una suma parcial de los gastos asciende a Bs 84.826. Candia informó de que se declaró un cuarto intermedio en la conciliación hasta mañana, cuando las partes se reunirán otra vez a fin de que María Luisa Peñarrieta exhiba el respaldo de los gastos hasta el momento.



La mujer espera que los padres de los agresores sean conscientes y le ayuden a pagar. Entretanto, Aldhair, que pasa la mayor parte del día en su cama, necesita todos los días sesiones de fisioterapia y apoyo sicológico, lo cual redunda en gastos adicionales.



El joven que este año debía salir bachiller y que, a decir de su madre, estaba en el cuadro de honor, se resiste a volver a su antiguo o cualquier otro colegio.

Guía elaborada por la plataforma basta de bullying

A manera de introducción

La plataforma Basta de Bullying elaboró en base a sus experiencias una guía solo para que sirva de referencia y no debe ser considerada algo oficial. Tiene por objeto ayudar a los padres para saber a qué autoridades acudir.



Lo primero es informarse

Los padres deben tener conocimiento de los Reglamentos Internos (Reglamento de Convivencia Pacífica) de las Unidades Educativas, públicas o privadas, a las cuales asisten sus hijos. Esto es de suma importancia ya que en él se establecen todos los procedimientos y sanciones en caso de acoso o violencia. También la Ley 548 Código de Niño, Niña Adolescente.



Observe a su hijo

Revíselos físicamente en busca de cualquier moretón. Cualquier cambio de comportamiento y/o de humor puede ser signo de que su hijo puede estar sufriendo de acoso escolar. Es importante conversar con sus hijos, hágales conocer que no tienen que quedarse callados.



Documente todo

Si su hijo le cuenta de alguna situación de bullying notifique al colegio, profesora o sicólogo. Hágalo vía escrita y grabe sus intervenciones. Es preferible tener toda la documentación y no necesitarla, que necesitarla y no tenerla.



Actas de reunión

Pida que le entreguen las actas de las reuniones con profesores; pueden ser de utilidad en caso de que no se pueda encontrar una solución con el colegio, los infractores o los tutores.



Mantenga la calma

No sirve enojarse. Todo lo que diga o haga puede ser usado en su contra. No hay acción que desconcierte más a un ambiente agresor que un padre tranquilo y que conozca la normativa interna y las leyes.



Siga los procedimientos

Hable primero con el tutor del curso, luego con dirección de nivel y después general. Si no funciona acuda a la Defensoría de la Niñez. Si el colegio no siguió los procedimientos, haga la denuncia en la Defensoría solo, pero además contra el colegio o su director.



Apoye a su hijo

Pídale que le cuente, dele seguridad. No lo trate por no defenderse.