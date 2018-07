Se cansaron de vivir con la suegra

Juntas son dinamita y no tienen la remota intención de calmarse. Patricia Ovando y Alejandra Áñez, las estrellas de Malditas Infieles, ya ‘cocinaron’ su nueva temporada, denominada Y la casa pa’ cuándo.

Les tomó 15 días preparar el show con ensayos, y con un nuevo integrante, el tercer hijo de Patricia, que disfruta su mes de gestación número tres y que se casará este año, igual que su compañera de escenario.

Ayer fue el estreno, y hoy y mañana también tendrán funciones a las 22:00, puntualmente, sin la tradicional espera de los 15 minutos, aclaran las figuras del espectáculo. La cita será en la casa de las Malditas Infieles, ubicada en el tercer anillo interno # 3.160, entre Paraguá y Mutualista.

Sobre el show



Durante dos horas y media las actrices prometen muchas risas en varios cuadros que relatan distintas situaciones cotidianas y las reacciones femeninas ante ellas. ¿Por qué no me alcanza el dinero?, es apenas uno de los temas de debate que quieren como motor de carcajadas.



Alejandra y Patricia también recrearán una situación familiar muy interesante entre una hija adolescente que dice ser camba, aunque su madre insista en otro origen.



También explorarán su vena artística con un tema musical grabado, con el que aluden al hombre que lleva a su esposa a vivir a la casa de su madre, de donde nunca volvieron a salir. Es entonces cuando sale la frase de inspiración: “Y la casa pa’ cuándo”.



El espectáculo se prolongará hasta la primera semana de septiembre y se presentará todos los fines de semana, con capacidad para 300 personas, además de incluir en su agenda shows particulares.



La entrada tiene un costo de Bs 100 y las reservas pueden hacerse al número 72630343. Pueden asistir varones solo los viernes y sábado, cuando no se salvarán de las tomadas de pelo típicas de los momentos de damas.

Patricia y Alejandra estrenan show con una sexi sesión de fotos ante el lente de Jhon Orellana, como para sacar ‘ronchas’ a la suegra.