Se calienta el ambiente con miras a San Juan; hay controles, fiesta y comida

Nueve operativos realizados la noche del martes por el Senasag arrojaron 7.196 kilos de productos embutidos que fueron decomisados y retenidos por no contar con registro sanitario, ni cumplir con buenas prácticas de manufactura e higiene. Así lo dio a conocer Esper Burgos Román, jefe departamental del Senasag.

“No saben qué ingredientes usan en los productos que elaboran, tampoco tienen muestras que se hayan enviado a laboratorio (de estos ingredientes). Los consideramos totalmente nocivos, insalubres y no aptos para el consumo de la población. La gente que se dedica a este tipo de producción está jugando con la salud de la gente”, expresó Burgos que instó a no dejarse tentar por estos embutidos que se venden tan baratos (Bs 12 el kilo). “El producto económico que ofrecen no garantiza ni los ingredientes que utiliza”, concluyó a tiempo de recalcar que se van a continuar haciendo más operativos por la proximidad de la festividad de San Juan.

Por otro lado, Pedro Galarza, del departamento de Defensa del Consumidor de la Alcaldía, informó desde el mercado Mutualista que ayer se procedió a pegar, en sitios visibles, el listado oficial de los embutidos autorizados, también a verificar fechas de vencimiento y las condiciones de los chorizos (que tengan buena textura, olor y color), así como que en los lugares de venta se respete las buenas prácticas de conservación y que estos tengan registro sanitario.

Ayer se decomisaron productos que estaban vencidos o que no estaban dentro de la lista de embutidos autorizados. La sanción económica dependerá de los antecedentes del comerciante y del tipo de licencia que tiene para su actividad económica.

Patrimonio

La Asamblea Legislativa Departamental aprobó la ley que declaró a la fiesta de San Juan Bautista de Porongo como Patrimonio Cultural Inmaterial de Santa Cruz. El marco legal para esta declaratoria está en el artículo 5, 43 y 49 del Estatuto Autonómico de Santa Cruz.

En la sesión ordinaria, que contó con la presencia de autoridades, dirigentes y pobladores de esta localidad, la asambleísta Kathia Quiroga resaltó que esta ley tiene el fin de fomentar, conservar, revitalizar y difundir las expresiones culturales de la fiesta patronal de San Juan Bautista que cada 24 de junio se realiza en la localidad ubicada a 18 kilómetros de la capital cruceña y en la que se muestran sus expresiones tradicionales, folklóricas y sus costumbres y rituales.

Festival del choripan

Fogata (ecológica), sucumbé y una gran rifa, todo eso habrá en el segundo Festival del Megachoripan en el nuevo mercado La Ramada. Estos días hasta el sábado a todo el que compre un kilo de chorizo se le va a dar un vale para participar del sorteo de Bs 200, Bs 400 y Bs 500, además de canastones con diferentes salsas.

Sonia Rueda, subdirectora del Nuevo Mercado La Ramada, detalló que la atención desde hoy hasta el sábado será de 6:00 hasta las 22.00 y el domingo desde las 6:00 hasta la medianoche. También destacó que el domingo, a partir de las 19:00, habrá concursos (carrera de embolsao) y baile, y se elegirá a la Cholita San Juan.

Por todo ello invitó a ir al séptimo anillo y avenida Moscú para hacer las compras. Las familias de Santa Cruz y del resto del país comenzaron a disfrutar, desde hoy, del largo feriado.

Prohibición de fogatas

Como el encendido de fogata sigue siendo una tradición a la que algunos se resisten a abandonar, la Dirección General de Medio Ambiente de la Alcaldía hizo un simulacro de apagado de fogata, para demostrar cómo procederán en los operativos de control.

Los días 20, 21 y 22 se harán controles de manera preventiva en los 15 distritos municipales y el domingo 23 será el operativo principal para el cual se van a desplegar 800 personas con apoyo de la guardia municipal y la Policía Nacional, haciendo énfasis donde hay mayor probabilidad de encendido de fogatas (Virgen de Luján, Villa Primero de Mayo, Plan Tres Mil y Los Lotes).

“Están prohibidas las fogatas por la Ordenanza Municipal 048/2001 y el decreto edil No. 309 y se establece sanciones para domicilios de Bs 500, para comercios de Bs 700 y para unidades industriales Bs 1.500”, detalló Diego Rojas, responsable de Monitoreo Atmosférico.

Rojas también manifestó que parte de los operativos es hacer el monitoreo de la calidad del aire. “Hemos registrado un descenso en el encendido de fogatas que ha sido del 87%. Hace cuatro años que la ciudad tiene una calidad del aire buena en San Juan”, dijo.

Juegos pirotécnicos

De acuerdo con registros del Ministerio de Salud, del total de las lesiones más comunes generadas por el uso de pirotecnia, el 40% se produce en los dedos, 19% en la cabeza, cara y oídos, el 15% en el tronco (torso), 13% en piernas, 12% en los ojos y el 1% en brazos. Por todo ello, la institución recomienda, en esta fiesta de San Juan, no manipular fuegos artificiales para evitar cualquier tipo de lesión.

“Los niños corren dos riegos al manejar fuegos artificiales, estos pueden ser físicos, es decir, cuando se daña la integridad del menor y, en segundo lugar, el efecto de contaminación atmosférica por la quema de plásticos”, advirtió el responsable del Programa Nacional de Gestión en Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Daniel Cruz.

La autoridad explicó que los fuegos artificiales emanan metales pesados como el perclorato de sodio, partículas de plomo, cromo y antimonio que pueden causar irritación en las vías respiratorias, inflamación en la garganta, dermatitis, dolores de cabeza, conjuntivitis y mareos.