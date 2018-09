Todo comenzó a inicios de semana en las calles paceñas, donde en paredes y postes apareció un cartel en el que se busca a un perro de raza 'chapi' (parecido al maltés). Lo curioso del caso es que el afiche estaba dibujado a mano y supuestamente por una niña que había perdido a su mascota. No había más referencias que una página de Facebook, no habían teléfonos ni direcciones.

Este es el cartel:

La página del Facebook sí existe, se llama (como dice el cartel) 'Se busca a Chuño', pero no se dan más datos: no hay contactos ni nombres de la familia que presuntamente perdió al animalito. Hasta la tarde de este martes había llegado a los 650 likes.

La tarde del martes se publicó un video en esta página, donde la niña cuenta cómo perdió a Chuño y pide que se lo regresen.

En la primera publicación se señala que el perrito, de dos años, se perdió supuestamente en la plaza San Luis en Sopocachi, La Paz, y que es un 'chapi' negro que responde al nombre de 'Chuño', al parecer en referencia a la papa deshidratada a bajas temperaturas que es un alimento tradicional en el altiplano boliviano.

Así se ve un 'Chapi' negro. Foto: Referencial

No se sabe quién creó la página, o si es la mamá o el papá de la niña la que administra la cuenta. En respuesta a las preguntas de las personas de por qué no hay fotos del perro solo existe la versión de que el animal "llegó hace poco" y por eso no se tienen esas imágenes.

El administrador de la página nunca respondió a la consulta de EL DEBER. La tarde de este lunes se le escribió un mensaje vía Facebook para conocer la historia y no hubo éxito. El mensaje fue visto e ignorado.

En los comentarios las opiniones están divididas, están quienes proponen viralizar este caso para hallar al perrito y están los que lamentan que se juegue con un tema tan delicado como la pérdida de una mascota.