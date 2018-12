Said Eduardo Pérez Poppe, personaje de la edición digitaldel Diario Mayor

Este 2018, la selección boliviana de robótica no solo llegó a estar en el top 20 del campeonato, sino también sorprendió a muchos de los favoritos y estuvo muy cerca de pasar a la fase final. Un tremendo logro para el país

El First Global Challenge es para los amantes de la robótica lo que es para los aficionados al fútbol la Copa del Mundo. Es un evento que reúne anualmente a mil estudiantes, entre 14 y 18 años, de 190 países, que durante varios días fabrican robots que tengan el propósito específico de ayudar a la humanidad y al planeta; este año, por ejemplo, el objetivo era resolver problemas de eficiencia energética y de producción de energías alternativas. Llegar a estar entre los mejores de un evento así no es fácil, requiere de un esfuerzo y dedicación que no suele ser un factor común en países como Bolivia, donde la educación sigue siendo uno de los mayores retos que tiene el Estado. Este 2018, la selección boliviana de robótica no solo llegó a estar en el top 20 del campeonato, sino también sorprendió a muchos de los favoritos y estuvo muy cerca de pasar a la fase final. Un logro histórico.

Nada de esto hubiera sido posible sin la guía de un mentor, responsable de impulsar a los cuatro jóvenes sucrenses que hicieron historia en el First Global Challenge, que este año se realizó en México. El ingeniero Said Eduardo Pérez Poppe fue el líder detrás de este equipo de jóvenes que llevaron en alto el nombre del país.

No fue una casualidad, ya el año pasado, este joven profesional chuquisaqueño, titulado con dos ingenierías (Sistemas y Telecomunicaciones) en la Universidad Mayor Real y Pontificia San Xavier de Chuquisaca, había llevado al equipo boliviano a conseguir el puesto 10 en la categoría Mejor Robot Diseño de Ingeniería y a ubicarse en el puesto 103 de la clasificación general del First Global Challenge 2017, que se realizó en Washington, Estados Unidos.

Said además ha impulsado durante este año varias actividades para que la robótica no solo se desarrolle en Sucre, fue promotor de una olimpiada nacional que logró tejer una red de colaboración entre estudiantes de los nueve departamentos que están interesados en esta apasionante área.

El equipo que conforma la redacción digital del diario EL DEBER (www.eldeber.com.bo) se fijó en el ingeniero y profesor Said Pérez por sus logros durante este año, pero también en la incansable tarea diaria que realiza para promover la ciencia en Bolivia. La semilla que ha plantado este profesional tiene garantía de buenos frutos y más éxitos, contribuyendo desde el área académica al desarrollo del país.