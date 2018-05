Rugen los autos en Need for speed, con Aaron Paul

Si hay algo que los cinéfilos y los gamers tienen en común es el odio a las adaptaciones. La gran mayoría de las veces resultan un fracaso en cualquier dirección, videojuego a cine o viceversa. Pero de cualquier escondite sale un ratón y después de tanta práctica, Hollywood por fin hizo una buena película basada en videojuegos.

Need for speed es una buena combinación de acción, velocidad, humor y, por supuesto, muchos choques y embustes vistos de todos los ángulos posibles. La cinta es el gran lanzamiento de la televisora nacional Unitel y se emitirá este fin de semana en su espacio de domingo denominado Señor cine premier, a las 23:00.

Sinopsis

La película es protagonizada por Aaron Paul, conocido por compartir pantalla con Bryan Cranston en la aclamada serie Breaking Bad. Él encarna a Tobey Marshall, un joven que sale de la cárcel luego de dos años por un crimen que no solo no cometió, sino que fue culpado por el verdadero responsable, Dino (Dominic Cooper), un adinerado corredor de carreras.

Tobey decide viajar a California para participar en una carrera secreta y conseguir su venganza, con la ayuda de sus mejores amigos Benny (Scott Mescudi), Finn (Rami Malek), Joe (Ramón Rodríguez) y Julia Maddon (Imogen Poots) a su lado en el viaje.

Esas cosas buenas



Need for speed no pretende ser la segunda parte de Citizen Kane, pero es una película de persecuciones de carros y tanto sus libretistas, como el director Scott Waugh, parecen haber decidido enfocarse en eso. Más que una adaptación, es un homenaje al videojuego y a esos filmes anteriores de poderosos automóviles con motores que ‘rugen’. También logra establecer personajes creíbles con los que te identificarás, encariñarás y preocuparás.



Pero más allá de motores a pleno rendimiento, de tubos de escape atronadores y competitividad en el asfalto, la peli consigue trascender gracias a la personalidad de Aaron Paul que tiene el carisma suficiente como para ser el único elemento humano que logre sobresalir por encima de la propia exhibición mecánica a la que está orientado el disfrute del filme.