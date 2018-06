Ricardo Zúñiga:“La meditación ayuda a tomar buenas decisiones”

Brahma Kumaris tiene su centro en India. Es un centro educativo que se podría describir como una universidad para la meditación y para el desarrollo humano. Kumaris significa estudiante, y en La Paz funciona desde hace 13 años una filial. Ahora está en Santa Cruz. Ricardo Zúñiga, diplomado en Educación en la Universidad Pedagógica de Colombia y experto en gestión educativa, enseña la meditación Raja Yoga, que se practica en cualquier lugar e incluso con los ojos abiertos. Fue creada hace 82 años por un joyero llamado Lekh Raj.

¿Qué se enseña, qué se aprende en Brahma Kumaris?

Desarrollamos valores universales en el ser humano. Un valor como la paz, el valor universal del amor, la felicidad, la sabiduría, la libertad. Son valores que trascienden las diferencias culturales, de nacionalidad, de creencias y las de condición social o de lenguaje. La institución no hace discriminación o diferencias en este sentido.



¿Qué tipo de herramientas se utiliza en esta búsqueda?

La principal herramienta es la meditación, como un espacio de conocimiento y encuentro personal. Es un encuentro con lo más positivo, que está intrínseco en el ser humano. Son justamente estos valores universales.



¿Qué se hace la primera vez en este centro?

Es un encuentro personal. La meditación es un encuentro contigo mismo. En la medida que te vas respondiendo quién eres, se desarrolla todo el avance y el crecimiento y la experiencia de la meditación.

¿Meditar implica tener alguna creencia?¿O es un ejercicio para conseguir la paz, evaluar el día y revisar tus valores?

Todos poseemos capacidad de intuición, pero no la hemos desarrollado. Cuando desarrollas esa inteligencia intuitiva, tienes la capacidad de encontrar muchas respuestas para ti. En la meditación facilitamos a la persona el espacio y la propia experiencia personal para que pueda experimentar el desarrollo de este tipo de inteligencia, que le llaman algunos inteligencia espiritual.

Entonces la persona empieza a adentrarse en ella misma, a conocerse, y desde allí se plantea esas preguntas. Todo está dentro de uno mismo. En muchos conocimientos se dice que la realidad, la verdad, no hay que buscarlas afuera, sino dentro, porque son intrínsecas. Por eso se convierten en universales. Por eso están fuera de esas creencias y disputas de filosofía y religiones.



¿Cuáles son los primeros pasos para alguien que quiere aprender a meditar, además de la respiración?

Antes de respirar, lo primero es querer. Sentir la necesidad de hacerlo. Cuando eso ocurre ya la persona está clara en ese sentido y está listo. Lo primero es darse un espacio y un tiempo. Que se permita empezar a soltar todo aquello que es perturbador, que sienta la persona que es negativo en su vida. Sobre todo que le afecte su tranquilidad, su estabilidad interna o bienestar.



Hay conversaciones que se desarrollan durante las sesiones?

Realizamos una explicación del conocimiento. Damos una explicación acerca de las bases de la meditación raja yoga. La persona puede empezar a hacer la práctica en la misma sesión de charlas. Empezamos a hacer experiencias de meditación, que no necesitan una vestimenta especial, solo la actitud personal abierta para el avance. No hay ejercicios físicamente especiales para eso. Empleamos la relajación inicialmente y después poco a poco nos adentramos a conocer cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro subconsciente. La persona tendrá la capacidad de ver cómo funciona su subconsciente en meditaciones que van desde un inicio hacia un estado profundo y un estado avanzado.

¿Qué diferencia hay entre el estado profundo y el avanzado?

El profundo son experiencias en las que tú ya tienes la posibilidad de experimentar más allá de lo que es el mundo del movimiento, de la aceleración constante, del mundo de tensiones y preocupaciones. Eres capaz de ir más allá y de experimentar paz y silencio interior. Cuando eres capaz de entrar en esa quietud, viene el avance, el estado avanzado, que es lo que la quietud provoca en tu vida. Hay cambios en tu entorno, en las relaciones interpersonales, en el estilo de vida. Comienzas a hacer cambios que te permiten desarrollarte en el campo de la meditación y los valores universales.

Todos queremos cambios en nuestras vidas, pero también seguir viviendo igual. Es paradójico. Sin cambios no hay efectos en tu vida. El estado avanzado de meditación es cuando vienen cambios muy positivos en tu entorno. Empiezas a visibilizar cambios positivos en relaciones interpersonales, a ver cambios inclusive en tu desempeño personal.



¿Podrías poner un ejemplo?

Uno de los primeros efectos es la toma de decisiones. Comienzas a darte cuenta que tu toma de decisiones es algo que te permite experimentar avances en tu vida. Tus decisiones dejan de meterte en problemas. Llegamos a un punto en la meditación en que nos damos cuenta que no es para resolver problemas sino para no meterte en problemas.

Queremos resolver, pero no. Lo mejor es que te permite tal claridad mental. Muchas cosas no son trascendentes y no te llevan a ninguna parte. No vas a invertir energía en eso.



¿Qué pasos prácticos se dan para empezar a meditar?

El primer paso práctico es la disponibilidad mental. Después, espacio y tiempo diarios.



¿Cuánto tiempo implica este comienzo?

Damos cursos de dos semanas, con sesiones de tres veces a la semana. Una hora diaria. Es el primer espacio para poder conocer la metodología. Después la persona por sí misma puede hacerlo, además el centro está abierto para horas diarias de meditación. Puede comenzar con una hora diaria o también, en su casa, al comenzar el día, durante 20 minutos y al terminar el día también. Así pone en práctica el método. Otra forma práctica es desarrollar fundamentos de la meditación como el vivir consciente. Para nosotros el vivir consciente te lleva a vivir bien.



Raja Yoga. ¿Cuándo nace esta escuela o estilo?

Hace ya 82 años. Comienza en la India con una persona que es un joyero. Se llamó Lekh Raj. Era muy inquieto espiritualmente, entonces inclusive llegó a trascender sus propias creencias y a encontrar una relación personal, una conexión espiritual con un ser supremo. A pesar de ser la India un paìs politeísta, llegó a darse cuenta que este ser supremo es uno para toda la humanidad, aunque tenga diferentes nombres. En realidad es para todos esl mismo.



¿Un ateo puede meditar aunque no crea en un ser supremo?

De hecho, las personas que de alguna manera se apartaron de sus creencias y por alguna razón sienten que no las llenan, pueden avanzar mucho en la meditación porque se va más allá de las creencias. El fundador fue más allá de sus creencias, que son arraigadas en India. Una persona que quiera encontrar algo valioso en la meditación, en el raja yoga, puede lograrlo.