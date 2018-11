Este año será difícil de olvidar para Mark Zuckerberg, no solo por el escándalo de uso indebido de datos de sus usuarios sino por nuevas fallas que afectan a millones de usuarios de todo el mundo.

Este martes en la mañana, Facebook se cayó por unos 40 minutos en Bolivia y volvió a estar operable pero con dificultades: las páginas no terminan de cargar y no se pueden hacer publicaciones. En tanto Instagram permite abrir la aplicación pero no hacer publicaciones.

El portal Down Detector registró un mayor registro de denuncia de fallas de Facebook:

El problema ha generado críticas en Twitter, la plataforma a la que los usuarios acuden cada vez que se cae Facebook. Si bien se desconocen las causas y no hay un reporte oficial, hackers señalan que puede deberse a un colapso en los servidores.