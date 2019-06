“Queremos los derechos sucesorios y a la salud como cualquier persona”

Víctor Hugo Vidangos, más conocido como Ninón, es gay. Es peinador y abogado. Tiene 54 años de edad y tiene dos hijos, de 15 y 18 años, los cuales, recalca, son heterosexuales. Afirma que la población debe entenderlos y respetarlos, porque, según datos que él cita de la ONU, tres de cada 10 personas que nacen en el mundo tienen posibilidades de ser homosexuales.

¿Qué avances ve en esta lucha de identidad de género? Gracias al ‘face’ y a los avances tecnológicos, la gente se ha acostumbrado un poquito a ver a personas del mismo sexo besarse, abrazarse o agarrarse de las manos en los locales públicos. Pero la Ley 807 ha sido cercenada a instancia de los disputados Maida Paz y Horacio Poppe, que presentaron un amparo y los del Tribunal Constitucional, que son enemigos políticos e ideológicos, se unieron por su visión religiosa evangélica y fallaron que los homosexuales no pueden candidatear, no pueden casarse y no pueden adoptar.

¿Siguen los actos discriminatorios?

Siguen, porque los conservadores y la familia natural impide que se hable de sexualidad.

¿Cómo pueden convencer a la ciudadanía en general sobre sus demandas?

Habría que decir a los voceros de las religiones que dejen de infundir el odio; todos somos hijos de Dios y debemos comprendernos, más aún si representan a una iglesia.

¿La justicia tiene deudas por los crímenes de odio?

Desde que iniciamos la lucha se han registrado 52 asesinatos de personas homosexuales y solo uno tuvo sentencia ejecutoriada. El único que tuvo sentencia de 30 años fue el caso de Dayana, pero nos costó un año y siete meses cambiar la tipificación de homicidio a asesinato. Hay dejadez de las autoridades.

¿La lucha de estos momentos a dónde apunta?

Hoy y siempre nuestras consignas serán los derechos civiles, porque ahora no podemos heredar los bienes que hemos obtenido conviviendo con nuestras parejas. Cuando uno muere, la familia del difunto se declara heredera y bota a la calle al conviviente, despojándolo de lo que le corresponde.