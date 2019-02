¿Qué será de The Walking Dead sin Rick Grimes?

La segunda parte de la novena temporada de The Walking Dead, una de las series más exitosas de los últimos tiempos, se estrena este domingo a nivel global por Fox Premium, a las 22:00, la misma que incluye un salto en el tiempo.

La primera tanda de episodios de la novena temporada terminó con varios de sus personajes en una situación muy desfavorable, dejando con las ganas, a más de uno, de saber qué ocurrirá a partir de ahora. La primera mitad cerró con la incertidumbre del destino de Rick Grimes (Andrew Lincoln), que ha sido su principal protagonista e hilo conductor, y la aparición de una nueva amenaza en el camino de los sobrevivientes, que pronto descubren que es diferente a cualquier otra que hayan enfrentado antes.

La serie despidió, además (al menos de momento), a otro personaje querido como Maggie Rhee (Lauren Cohan). De ahora en adelante, Daryl (Norman Reedus), Michonne (Danai Gurira), Aaron (Ross Marquand), Magna (Nadia Hilker) y Yumiko (Eleanor Matsuura) se tendrán que enfrentar, por primera vez, a los Susurradores sin saber la terrible amenaza que representan.

En el tráiler de la nueva temporada se muestra la llegada de los nuevos villanos, los Susurradores, quienes tientan a Daryl exponiendo que su forma de vida solitaria y primitiva lo hace más cercano a ellos que a sus viejos amigos.

Mientras, Michonne está decidida a abandonar por completo el viejo sueño de mantener comunidades siempre unidas y dejar que el Kingdom caiga, Negan’s escapa de la prisión en Alexandria y regresa al Santuario. Además, se muestra una interesante pelea entre Daryl y Beta (Ryan Hurst), el segundo al mando de los Whisperers.

Después de Rick

La última aparición de Rick fue en el quinto capítulo, titulado What comes after, cuando intentaba alejar a una horda de caminantes de sus amigos y familia, y es rescatado por Anne (Pollyanna Mclntosh). El salto en el tiempo tras quedar herido Rick esconde algunos detalles que explicarían la actual situación de las comunidades y de Michonne (Danai Gurira). No te pierdas el desenlace de la exitosa serie este domingo.