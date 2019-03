¿Qué hacer en el caso de un sismo? Mira estas recomendaciones

La madrugada de este viernes, en algunas zonas de La Paz, se sintió un temblor debido al terremoto que sacudió el sureste de Perú; que no provocó daños humanos ni materiales.

Si bien el movimiento télurico no ha causado daños tampoco en La Paz, te mostramos una guía, publicada por Excélsior, de cómo debes reaccionar si se registra un temblor. Toma nota:

Durante el sismo

Conserva la calma y no permitas que el pánico se apodere de vos.

Es importante dirigirse a los lugares seguros de la casa y cubrirse la cabeza con ambas colocándola junco a las rodillas.

No utilice los elevadores.

Aléjate de los objetos que puedan caer, deslizarse o quebrarse.

No te apresures a salir, los temblores duran sólo unos segundos y es posible que termine antes de que lo hayas logrado.

De ser posible cerrá las llaves del gas y baja la palanca principal de electricidad.

Cuando pase el temblor

Verifica si hay lesionados, incendios o fugas de cualquier tipo; de ser así, llama a servicios de emergencias.

Si es necesario evacuar el inmueble, hazlo con calma, cuidado y orden.

No enciendas fósforos ni uses aparatos eléctricos hasta asegurart ede que no hay fugas de gas.

Haz una revisión completa de tu casa y mobiliario.

Limpie los líquidos derramados o escombros que ofrezcan peligro.

Debes estar preparado para futuros sismos, llamados réplicas. Generalmente son más débiles. Pero pueden ocasionar daños adicionales.

No propague rumores.

Si sucede cuando estás fuera de tu casa

Si estás en la calle, evitá gritar para no propagar el pánico y no corras. Acude a un lugar seguro, sin edificios cercanos ni ventales y no te acerces a los postes donde se encuentran los transformadores.

Si estás manejando, mantén el control del automóvil y disminuye la velocidad hasta detenerte por completo. Estacioná el vehículo evitando quedar cerca de edificios o grandes ventales.