Promueven diez mandatos para cuidar el medioambiente

Es uno de los principales pulmones verdes de la ciudad. Ubicado a orillas del río Piraí, el curichi La Madre es una de las maravillas ecológicas urbanas que pocas ciudades del mundo la tienen; para ser exactos está entre los 80 humedales asentados en áreas urbanas, en el mundo.

Con cerca de 50 hectáreas de terreno, cinco espejos de agua, fauna silvestre y una asombrosa variedad de especies vegetales, es un regulador natural de la temperatura, amortigua los vientos y ofrece un aire limpio, más que en otros puntos de la ciudad.

A propósito del Día Mundial del Medioambiente, que se celebra cada 5 de junio, desde esta área de reencuentro con lo natural y con la biodiversidad, se promueven diez mandatos para cuidar nuestro medioambiente.

Limber Vargas, encargado del área protegida curichi La Madre, adelantó que hoy el lugar recibirá a un buen número de estudiantes y otros visitantes, a los que se les enseñará estos mandatos, con ejemplos prácticos que pueden ser aplicados en la vida diaria, los cuales detallamos a continuación:

1.- Cuide el agua. El agua es un bien imprescindible para la vida, un recurso natural de primera necesidad que debemos cuidar, preservar y proteger. Puede hacerlo, no eche residuos a los afluentes naturales y racionalizando su uso en el hogar, por ejemplo, no dejando abierta la llave del grifo mientras se lava los dientes o aprovechando el agua de lluvia para riego y otros usos.

2.- Ahorre energía. Puede hacerlo optimizando la energía eléctrica, es decir, evitando dejar varios artefactos encendidos al mismo tiempo, respetando las horas picos y utilizando focos led que consumen menos energía en lugar de los tradicionales.

3.- Reduzca residuos. Evitando utilizar las bolsas plásticas y, en su lugar, usar bolsas ecológicas (de tela), además de ocupar envases reutilizables.

4.- Recicle. Una buena forma de hacerlo es regalando lo que ya no utilizamos, dando materiales como el cartón y el papel a los recolectores de residuos para que el material pueda ser reutilizado.

5.- No use productos químicos. Evitando en lo posible utilizar aerosoles (perfumes, desodorantes, etc) porque tienen gases que dañan la capa de ozono.

6.- Reduzca las bolsas plásticas. Es hora de recuperar las buenas prácticas de nuestros abuelos, que usaban canastos o bolsas de tela para cargas los alimentos. Recuerde que las bolsas plásticas pueden tardar 100 años en degradarse, además que si están tiradas en la calle dañan el paisaje urbano.

7.- Reutilice el papel. Junte el papel que tiene en su casa y véndalo a las empresas dedicadas a esta actividad para que, de esta manera, este material pueda ser reutilizado. Recuerde que si todo el papel se reciclara salvaríamos cerca de 250 millones de árboles al año.

8.- No contamine. Puede hacerlo cuidando que su vehículo esté siempre bien calibrado en las dosificaciones de combustible, pues así puede evitar la emisión de gases tóxicos que contaminen el aire. No tire residuos químicos a los canales de drenaje ni a la calle.

9.- Cuide la flora y la fauna. Por ejemplo, conservando nuestras áreas protegidas, como el curichi La Madre.

10.- Piense de forma sostenible. Si aplica estos mandatos ambientales estará actuando, quizá sin pensarlo, de manera sostenible.

LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA GOBERNACIÓN CRUCEÑA PROMUEVE ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN

El Centro de Educación Ambiental (CEA), dependiente de la Gobernación cruceña, recibió ayer a más de 70 niños de la unidad educativa Pierina Santarelli y del kínder Denny Antelo, quienes participaron de actividades recreativas y visitaron el sendero ecológico para conocer de cerca la importancia de la biodiversidad. La actividad se realizó en el marco del Día Mundial del Medioambiente, que se celebra hoy, y estuvo organizada por la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.

Asimismo, para hoy esta secretaría tiene previsto realizar una campaña de reducción de bolsas plásticas en el mercado 7 Calles, con la presencia de universitarios, a fin de promover el uso de las bolsas ecológicas. Además, este viernes hará el lanzamiento del concurso: Conociendo Nuestro Patrimonio Natural, dirigido a estudiantes de secundaria a fin de promover el cuidado de las áreas protegidas y las unidades de conservación.