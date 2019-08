Ya se estrenó en EEUU y es la número uno en la taquilla. Presidente bajo fuego, la película protagonizada por Gerald Butler, ya está en las salas de cine y es con esta que se cierra la saga dirigida por Ric Roman Waugh, con dos títulos anteriores también candentes: Olimpo bajo fuego y Londres bajo fuego.

Butler no para de sorprendernos, a sus casi 50 años, el actor ha sabido conquistar los corazones del público con actuaciones que quedan para el recuerdo. Ahora, el actor cierra un ciclo, pero tiene una última petición antes de dejar atrás la saga de acción. “Ojalá Morgan Freeman fuera presidente. Me encantaría verlo en el cargo en 2020. Es algo que no va a pasar, pero sin duda estaría allí para protegerlo”, ironizó Butler al hablar sobre su última película con EFE.

Sinopsis

Tras las amenazas a la Casa Blanca y Londres, el agente Mike Banning (Butler) es acusado de un intento de asesinato del presidente de Estados Unidos (Freeman). Perseguido por su propia agencia y por el FBI, Banning participa en una carrera contra el reloj en la que ha de desvelar al auténtico grupo terrorista que ha puesto su mirada sobre el Air Force One para cometer su próximo atentado.

Algunas cifras

La recaudación de la saga, desde 2013, ha sido de $us 300 millones, mientras que el presupuesto que se manejó para esta cinta ha sido de $us 40 millones. En su primer fin de semana, solo en Estados Unidos ya logró reunir $us 21 millones.