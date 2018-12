Por tercer año se harán cirugías gratuitas de mano en Santa Cruz

En los últimos cinco años, Puedes Creer, la Fundación del Banco Mercantil Santa Cruz, a través de su programa de responsabilidad social empresarial Manitos, con la Fundación SOS Mano Bolivia ha impulsado 19 campañas, desarrollando más de 580 procedimientos quirúrgicos y beneficiando a medio millar de personas, aproximadamente, en todo el país. En esta oportunidad están buscando pacientes para la campaña, que por tercera oportunidad se va a llevar a cabo en Santa Cruz.

En esta versión la iniciativa cuenta con la participación de la Gobernación, el Hospital Japonés y la línea aérea Amaszonas, que impulsan la campaña de cirugías gratuitas de mano y miembro superior. “Van a traer expertos de EEUU para que junto con los traumatólogos del Hospital Japonés se realicen estas cirugías reconstructivas de manos completamente gratuitas. Son operaciones muy onerosas, que si no se realizaran con carácter social costarían entre $us 4.000 y $us 5.000”, explicó Víctor Hugo Zambrana, director del hospital.

Estas cirugías de mano corregirán malformaciones congénitas y secuelas de quemaduras y de traumatismos, entre otros.

“Como Banco Mercantil Santa Cruz estamos muy contentos de haber ayudado, hasta la fecha, a más de medio millar de bolivianos en todo el país, a acceder a un procedimiento quirúrgico gratuito y sobre todo seguro, desarrollado por médicos especialistas de primer nivel. En estos últimos cinco años, gracias al apoyo de instituciones públicas y privadas, logramos cambiar la vida de personas que realmente lo necesitaban y esperamos que esta campaña nos permita ayudar a muchas más”, afirmó el gerente de Responsabilidad Social Empresarial del Banco Mercantil Santa Cruz, Hernán Gonzales.

Para los interesados

Las personas que requieran cirugías de mano, no tengan los recursos y deseen beneficiarse de esta campaña deben aproximarse al hospital del Plan Tres Mil, Los Pocitos, Bajío, Las Pampitas o el Francés para que estos, a su vez, los deriven a las preconsultas en el Japonés los días lunes 17 y lunes 24 de enero.

En estas preconsultas se seleccionará a los que se van a beneficiar con las cirugías, las mismas que se practicarán del 28 de enero al 2 de febrero de 2019.

Además de las intervenciones quirúrgicas, todos los pacientes reciben control médico, curaciones y rehabilitación por fisioterapia de forma totalmente gratuita.