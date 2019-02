¿Polémica? New World

Es un juego de supervivencia de jugador contra jugador, basado en equipos, con elementos de exploración, explotación de recursos y expansión. El jugador se convierte en parte de un gremio que crea su propia cultura, y su comportamiento puede ir desde el belicismo asesino hasta el idealismo utópico.

Pero el juego New World también es una recreación saneada de la colonización europea de las Américas y otros lugares. Es una manifestación de la gran fantasía blanca del territorio virgen y los nuevos comienzos. El juego se adentra sin querer en un país de imperialismo racista.

Aquí está la narrativa: soy un colono que ha llegado a las prístinas orillas de un ‘nuevo mundo’. No tengo nada. Por lo tanto, me recolecto y manufacturo cosas. Me asocio con otros y construyo acuerdos. Me especializo en la guerra o la construcción o la agricultura o la fabricación. Con mi gente defiendo nuestro asentamiento de los rivales. Tal vez haga la guerra, matándolos para llevarme sus hogares y sus recursos.

Tranquilas praderas

El juego se desarrolla en una masa de tierra ficticia en el Atlántico, ubicada cerca de las Bermudas.Ocurre a mediados del siglo XVII, que es el mismo período que los primeros asentamientos de los colonos ingleses en América del Norte. Los colonos del Nuevo Mundo usan el tipo de ropa y armadura que se puede esperar en un relato ficticio de la Europa del siglo XVII, en la época de la Colonia de Plymouth. Dicho esto, los colonos no son explícitamente europeos.

En la herramienta de creación de personaje de jugador, que no se ha mostrado, se puede seleccionar entre dos géneros y una variedad de razas.

La geografía se siente como una América británica imaginada y precolonizada, con bosques, exuberantes praderas, pantanos y montañas. El mundo incluye artefactos antiguos de una civilización perdida. La extrañeza sobrenatural abunda. Los jugadores pueden usar la magia para curarse y otras cosas, así como tecnologías como la pólvora y los fusiles de sílex.

No hay pueblos indígenas. Y de acuerdo con el desarrollador Amazon Game Studios, no se trata realmente de una invasión o de Estados Unidos.

Excepto ... excepto que hay criaturas parecidas a los humanos en esta costa atlántica. Están barajando zombis, llamados ‘corruptos’ o ‘marchitos’. No tienen culturas identificables, pero son extremadamente hostiles con los colonos. No están representados como, digamos, los pueblos wampanoag con los que se encontraron los peregrinos, o las civilizaciones de habla algonquina de Virginia antes de la invasión.

La narrativa del juego dice que son ‘antiguos colonos’, que han sido corrompidos por la isla. Pero sorprende lo cerca que se asemejan estos semihumanos a la visión exterminadora que la mayoría de los colonos del siglo XVII sostuvieron de las personas que encontraron en las tierras recién descubiertas.

Patógenos del Viejo Mundo

Los colonos europeos en general creían que las tierras recién descubiertas se perdían, porque los pueblos indígenas no mostraban propiedad y desarrollo de estilo euroasiático. Los colonos llegaron a creer que estas vidas valían menos que las suyas, porque los pueblos indígenas no se involucraban en el monoteísmo o (en América del Norte) la construcción de ciudades, la impresión de libros o la forja de armas de acero.

Los pueblos indígenas eran susceptibles a los patógenos comunes del Viejo Mundo. Cuando los exploradores blancos los encontraron por primera vez, a menudo vieron que estaban sufriendo una plaga. Para los hombres blancos, eso era evidencia de que estos hombres, mujeres y niños habían sido abandonados por Dios, marcados por la providencia para la extinción. Eran los muertos vivientes. Y este es un videojuego que parece literalizar esa metáfora inquietante.

Durante una entrevista con el jefe del estudio, Patrick Gilmore, se le presentó esta idea. Parecía genuinamente sorprendido. “Eso no ha sido realmente un enfoque en absoluto”, dijo. “La narativa del juego es que hay un aspecto contaminado en este mundo, que es un jardín del Edén que ha caído en desgracia”.

Se podría argumentar que así es como los europeos del siglo XVII vieron el nuevo mundo.

Este juego es, sin duda, una expresión violenta de la colonización atlántica del siglo XVII y debe ser tratado como tal. Está hecho, y será jugado, por los herederos de esa colonización.

Explotación

También es interesante que New World sea desarrollado por una compañía tan controvertida como Amazon. Desde su tratamiento de los trabajadores hasta su evasión fiscal y registro ambiental, el conglomerado es posiblemente una de las organizaciones más explotadoras del mundo, un colonizador agresivo por derecho propio.

Nuestra propia hipocresía está en juego también. A pesar de sus matices espeluznantes, New World emociona. Se aterriza en terra incognita, hay que sobrevivir y luego prosperar. Matamos a los lugareños y libramos al nuevo mundo de las bestias salvajes. Pero luego nos criaron para amar historias de violencia imperialista, desde Stagecoach hasta Blood Meridian, desde Zulu hasta Sacred Hunger.

New World es una adicción a toda una vida de historias sobre cómo se ganó Occidente y cómo los colonos de Gran Bretaña organizaron y defendieron un imperio global a través del capital, la fuerza y la explotación.

Cuando Amazon habla de una caja de arena para juegos, lo que realmente significa, sospecho, es que es una plataforma para descubrir nuevas formas de divertirse: construir y cooperar e invadir y organizar. Después de jugar New World se nota que el equipo de Amazon ha jugado muchos otros juegos masivos y se han centrado en las cosas que funcionan.

La elaboración es simple y divertida. Moldear los personajes es una cuestión sin restricciones se pueden hacer las cosas que disfrutamos, como construir muros, confeccionar ropa o salir al gran misterio y vivir de la tierra.

Este juego le dará al mundo una buena medida de gozo y tal vez de introspección. Se planea una versión beta. No se sabe la fecha de lanzamiento, o si el juego será gratuito o una compra estándar.