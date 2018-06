Para la OMS, la transexualidad no es una enfermedad mental

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha excluido la transexualidad como una enfermedad mental en una actualización de su Clasificación Internacional de Enfermedades. Tras 11 años de trabajo la OMS decidió que la transexualidad, que es un desorden de la identidad de género, salga del apartado de enfermedades mentales (algo que llevaban años reclamando las asociaciones LGTB) y entre en el segmento de los comportamientos sexuales.

Se mantiene de esta forma (de comportamiento sexual) dentro de la clasificación de la OMS para que cuando una persona busque ayuda médica la obtenga, ya que en muchos países, si la diagnosis no está incluida en la lista, el sistema sanitario público o privado no reembolsa el tratamiento.

La OMS ha incorporado también el uso abusivo de los videojuegos como un desorden de comportamiento por lo adictivo que puede llegar a ser, aspecto en el que EL DEBER ya se explayó cuando la lista aún seguía en revisión. Siendo el tema de la transexualidad el que más atención e interés ha captado.

Enfermedad mental

Como explica la sicóloga clínica Ruth Pareja, en la sicopatología se consideraba que la transexualidad era una enfermedad mental porque la persona manifestaba angustia y sufrimiento al identificarse con un sexo diferente al que su cuerpo tenía. Y agregó que era importante que se quite esta etiqueta de enfermedad mental para permitirles a los transexuales adaptarse a la sociedad y evitar justamente que se desencadenen estados sicológicos producto de esta etiqueta, sin mencionar los perjuicios en el sistema médico y de seguros de salud.

Para Vanina Lobo, presidenta de la UTSC (Unión de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Santa Cruz) este cambio quiere decir que “nosotros no tenemos algún tipo de enfermedad solo por mostrar nuestra identidad, hacer nuestra construcción de género diferente a nuestro sexo biológico no es una enfermedad”.



Pequeña victoria



La comunidad LGBT celebra esta noticia como un gran avance en tema de derechos, “lo vemos con buenos ojos, ya se veía venir, es tanto lo que hemos trabajado como activistas y hemos hecho bastante reclamos por estigmatizar a cierta población por estar encasilladas en el apartado de enfermedad mental”, concluyó Lobo, quien reconoce que no hay un censo de la población LGBT, pero que en un estudio que ellos hicieron con los municipios cercanos de Cotoca, La Guardia, El Torno y Montero, llegan a casi 1.000 afiliados.



Falta por hacer



“Nada tiene que ver la forma de vida con su desempeño en el trabajo o en la sociedad”, resalta Víctor Hugo Vidangos, activista y abogado.

“Bolivia está quedando como una isla en comparación de otros países en donde se están reconociendo más derechos civiles. Mientras que aquí hay tres proyectos de ley durmiendo en el Parlamento”.

Vidangos aseguró que los transexuales son los más vulnerables de todos los LGBT: “acá tenemos 18 asesinatos y muy pocos se han llegado a esclarecer”.



Por su parte, Lobo consideró que las autoridades tienen temas pendientes con ellos. “El municipio nos debe la Secretaría de Diversidades Sexuales y la Gobernación el Comité Departamental contra Racismo y toda forma de Discriminación, que sí se llegó a crear, pero que no funciona. Además, se tiene que crear un comité departamental de vigilancia en temas de discriminación y actos violentos hacia nuestra población”, concluyó, informando que estos temas pendientes los van a reclamar el 28 de este mes cuando se celebra el Día de las Diversidades Sexuales.