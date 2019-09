Para entender las nubes la mayor expedición se va a la zona ártica

Es el proyecto de investigación en la región Ártica “más importante de la historia”, según afirman fuentes de reconocida solvencia. En total, 600 científicos de 19 nacionalidades participarán, por turnos, en la expedición a bordo del rompehielos Polarstern .

Este buque científico del instituto alemán Alfred Wegener zarpó el viernes 20 de febrero del puerto de Tromsø (norte de Noruega) en dirección a un punto situado a unos 200 kilómetros del polo Norte geográfico, donde quedará fondeado -y atrapado voluntariamente en el hielo- durante todo el invierno para facilitar el estudio de la vida en el Ártico y, en especial, los efectos del cambio climático esta región. Otras tres grandes naves participarán en el apoyo a esta misión científica. El rompehielos viajará a lo largo de una ruta conocida como deriva transpolar hacia el polo norte, lo cruzará y luego se dirigirá hacia el sur. La iniciativa ha sido denominada Mosaic (acrónimo de Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate) y pretende dar un paso adelante “en el conocimiento del sistema climático ártico y su representación en los modelos globales” para mejorar el conocimiento con vistas a elaborar futuras políticas de mitigación y adaptación al cambio climático.

La expedición tendrá una duración estimada de 390 días y en parte seguirá la ruta de la histórica expedición liderada por el aventurero noruego Fritjof Nansen a finales del siglo XIX.

Noche polar

Durante la travesía, que durará en total más de un año, los expedicionarios experimentarán 150 días con noche polar y trabajarán en zonas en las que se alcanzan los 45 grados bajo cero.

Muchos procesos del sistema climático del Ártico apenas están representados en los modelos climáticos “porque no han sido aún lo suficientemente comprendidos”, según destaca el resumen de objetivos de esta misión internacional, que alerta de que mientras no entendamos esos procesos, las proyecciones sobre cambio climático no serán sólidas.

Desde el Instituto de Ciencias del Mar (España), el investigador del Manuel Dall’Osto viajará a bordo del Polarstern entre julio y septiembre de 2020 para realizar mediciones atmosféricas y estudiar el impacto de la vida marina en la formación de las nubes.

“Las nubes son clave para regular la temperatura del planeta. Sin nubes tendríamos una Tierra mucho más cálida. Pero no entendemos suficientemente bien cómo se forman y se destruyen, y eso nos está limitando mucho en las proyecciones de clima y de cambio climático”, añade.

“Queremos saber qué sinergia se establece entre la materia de origen biológico y las nubes, qué tipo de plancton favorece más la formación de nubes y en qué regiones del océano esta relación es más importante”, explica Dall’Osto. La expedición cuesta 221.000 dólares diarios. Se puede seguir en Twitter: @MOSAiCArctic.